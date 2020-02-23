Bir Star Wars Oyunu Daha Duyurulmadan İptal Oldu

Electronic Arts, Ragtag ve Orca sonrasında üçüncü Star Wars projesini de iptal etti.

Kotaku sitesinden Jason Sherier tarafından projeye yakın olan altı kaynaktan aktarılan bilgiye bakılırsa, EA Vancouver stüdyosunun geliştirmekte olduğu oyun geliştirilme aşamasındayken Star Wars Viking olarak adlandırılıyormuş. Star Wars: Battlefront serisinin yan senaryolu versiyonu olan oyun, açık dünya oynanış sunacakmış. Ne var ki Criterion Games stüdyosunun işin içine dahil olması sonrasında mutlu sona ulaşılamamış.

EA Vancouver Star Wars Viking için fikirler ve prototipler oluşturmak üzerinde epey bir zaman harcamış. Criterion Games projeye dahil olduktan sonra kağıt üstünde ana stüdyo konumunda yer almış olsa da her iki stüdyonun farklı ülkelerde olması lojistik anlamında fazlaca zorluğu beraberinde getirmiş. Kaynaklardan biri ayrıca çok fazla yetkilinin olmasını da üstesinden gelmenin zor olduğu sorunların arasında gösteriyor. Criterion Games stüdyosunun hikayeye ve karakterlere fazlaca odaklandığı iddialı bir vizyonu varmış.

Sonuç olarak, Star Wars Viking oyununun geliştirilme sürecinin bir buçuk yıl içinde tamamlanamayacağı anlaşılmış. Electronic Arts yöneticileri de oyunu ertelemeyi düşünmedikleri için bu Star Wars projesi de duyurulmadan 2019 yılının ilk yarısında iptal edilmiş. İptal sonrasında da Criterion Games Need for Speed serisine geri döndürülürken, EA Vancouver da Anthem 2.0 ve Apex Legends oyunları için BioWare ve Respawn Entertainment için yardımcı stüdyo konumunda tutuluyormuş.

Star Wars Viking, iptal olan üçüncü Star Wars oyunu oldu. Hatırlayacağınız üzere kapatılan Visceral Games, Amy Hennig ile Ragtag kod adlı bir Star Wars oyunu üzerinde çalışıyordu. Stüdyonun kapatılmasından sonra da EA Vancouver stüdyosuna devredilmişti. Kanada merkezli stüdyonun çatısı altında yapı değişikliğine gidilerek Orca kod adıyla yola devam edilmişti. Ancak bu da 2018 yılında iptal edilmişti.