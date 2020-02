Need for Speed Serisi Criterion Games'e Geri Dönüyor

Sekiz yıllık bir aradan sonra, Need for Speed serisi Criterion Games stüdyosuna geri dönüyor. Sıradaki oyunlar artık Birleşik Krallık menşeli stüdyo tarafından geliştirilecek.

İlki 1994 yılında çıkmış olan Need for Speed serisinin oyunları birçok farklı geliştiricinin imzasını taşıyor. Criterion Games, EA Black Box, EA Canada, Ghost Games, Slightly Mad Studios ve daha nicesi. Bu neslin başlangıcından bu yana da Ghost Games imzalı Need for Speed oyunları görmüştük. Ancak Electronic Arts tarafından alınan bir karar ile devam oyunları artık tekrardan Criterion Games stüdyosu tarafından geliştirilecek.

Peki neden böyle bir değişikliğe gidilme gereği duyuldu? Ghost Games İsveç menşeli bir stüdyo ve merkezi de Gothenburg şehrinde bulunuyor. Electronic Arts büyük AAA oyunlarında çalışacak yetenekli geliştiricileri bulmada sıkıntı çektiği için serinin geleceği açısından böylesi bir kararı uygun bulmuş.

Ghost Games eski adına geri dönecek. Yani tekrardan EA Gothenburg olacak. Kadro otuz kişiye kadar düşürülecek ve Electronic Arts için mühendislik merkezi haline getirilecek. Dışarıda kalan diğer geliştiriciler ise başta Criterion Games olmak üzere Amerika menşeli yayıncının bünyesindeki stüdyolardaki uygun pozisyonlara yerleştirilecek.

Yarış oyunları konusunda son derece tecrübeli olan Criterion Games, bildiğiniz gibi Burnout serisi sonrasında 2010 yılında çıkmış olan Need for Speed: Hot Pursuit ve 2012 yılında çıkmış olan Need for Speed: Most Wanted ile gayet başarılı bir iş çıkartmıştı.

Electronic Arts ise bu stüdyo ile ilgili olarak "Criterion inanılmaz bir stüdyo ve yetenekli ekibini genişletmek, Need for Speed için muazzam bir gelecek yaratmak için sabırsızlanıyoruz. Gothenburg'deki mühendislik ekibi EA genelindeki devamlılığı olan planlarımız için çok önemli." yorumunda bulundu.