Kripto Para Dolandırıcılığında Son Nokta: Bir Türk Binlerce Dolarını Kaptırdı!

Dolandırıcılar her seferinde yeni yöntemlere başvurarak insanları dolandırmayı bir şekilde başarıyor. Her ne kadar insanların büyük bir bölümü artık bu dolandırıcılık yöntemlerine inanmıyor olsa da ne yazık ki hala bu tuzağa düşen kişiler de bulunuyor.

Son gelen habere göre Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşayan bir kişinin dolandırılması gündeme bomba gibi düştü. Arsin ilçesindeki bir kişi, dolandırıcılara tam 13 bin 430 dolarlık kripto parasını kaptırdı.

Paribu'nun Adını Kullanarak Dolandırdı!

Trabzon'da yaşayan 47 yaşındaki mağduru arayan dolandırıcı, kendisini bir yatırım danışmanıymış gibi tanıttı. Ardından Paribu işletmesinde bulunan kripto parasının güvenli bir hesapta bulunmadığını ve gönderdiği güvenli hesaba tüm varlıklarını yatırmasını söyledi.

Bu duruma inan kişi de 13.430 dolarlık kripto para varlığının tamamını kendisine gönderilen hesaba, yani dolandırıcılara göndermiş oldu. Daha sonra yapılan işlem için karşı tarafı arayan mağdur, kişilere ulaşamadığında dolandırıldığını anlamış oldu.

Dolandırıldığını anlayınca hemen polis karakoluna gitti ve polis dolandırıcının tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalara başladı.