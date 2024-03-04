Bitcoin Zirveye Yerleşmek Üzere: 66 Bin Doları Geçti!

Kripto para piyasasındaki heyecan verici gelişmelerle birlikte, Bitcoin fiyatları 2021 yılından bu yana ilk defa 66 bin doları geçerek tarihi bir yükseklik yakaladı.

Bitcoin Hızla Artmaya Devam Ediyor

Teknoloji hisselerindeki olumlu atmosferin, kripto paralardaki yükselişi etkilediği gözlemleniyor. Bitcoin ETF'lerine olan artan talep, Bitcoin rallisinin en önemli destekçisi olarak öne çıkıyor.

Gün içinde Bitcoin fiyatı, 66 bin 200 dolar seviyesini görerek, bu rakamın Kasım 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye olduğunu gösterdi. Ethereum ise 3 bin 500 doların üzerinde alıcı buldu, bu da kripto para piyasasındaki genel yükselişin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kasım 2021'de 69 bin dolarla tarihi zirvesine ulaşan Bitcoin, son dönemdeki sürekli yükselişine rağmen, mevcut değeri itibariyle zirve seviyesinin yaklaşık yüzde 4 gerisinde bulunuyor.