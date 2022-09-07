Bir Uzay Uzmanı, Evrenin Guinness Rekorlarını Ortaya Koyuyor

Bir uzay uzmanı, evrenin geri kalanında var olan bazı şaşırtıcı gerçekleri ve rakamları vurgulamak için Guinness Dünya Rekorları'nı kendi ilgi alanına taşıdı. İngiliz fizikçi ve BBC TV sunucusu Brian Cox, bu hafta yayınlanan yeni bir videoda "Bir Guinness Dünya Rekorları 'Evren' kitabı olsaydı, rekorlar şaşırtıcı olurdu." diyor.

Büyüleyici uzay tabanlı kayıtlardan oluşan uzun bir listeye sahip Cox, biri NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu tarafından üç yıl önce yakalanan süper kütleli bir kara delik olan "en büyük kompakt nesne" ile başlıyor. Bilindiği gibi M87, Dünya'dan 55 milyon ışık yılı uzaklıkta ve Güneş'in altı milyar katı kütleye sahip.

Tespit Edilen En Uzak Galaksi: Glass-z13

Cox, diğer kayıtların yanı sıra evrendeki en hızlı şeyi, evrendeki en büyük yapıyı ve evrendeki en küçük şeyi de ortaya koyuyor. Tespit edilen en uzak galaksi sorulduğunda fizikçi onu Glass-z13 olarak adlandırıyor. "Işığın ondan teleskoba ulaşması için geçen süre yaklaşık 13.4 milyar yıl. Büyük Patlama'dan belki 300 milyon yıl, belki de 200 milyon yıl sonra oluşan bir galaksiye bakıyoruz." diyor. Evrenin genişlemesiyle birlikte Glass-z13, Dünya'dan 33 milyar ışık yılı uzaklıkta.

Cox'un işaret ettiği gibi evrenin kayıtları ile ilgili olan en önemli şey, gökbilimciler ve bilim insanları James Webb teleskobu gibi giderek daha güçlü ekipmanlarla sürekli olarak yeni keşifler yaptıkları için sürekli değişiyor olmalarıdır. Bunu göz önünde bulundurarak mümkün olan en kısa sürede rekorlara bakmanız gerekebilir çünkü güncelliğini yitirebilirler.