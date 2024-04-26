Samsung Telefonlara Yeni Bir Yapay Zeka Özelliği Geliyor!

Samsung ve Google'ın kendi akıllı telefonlarında AI tabanlı yeni özellikler geliştirmek için birlikte çalıştıklarını açıklamasından birkaç saat sonra yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntıya göre Samsung, One UI 6.1.1 güncellemesi ile yeni bir yapay zeka özelliğini kullanıma sunacak.

One UI 6.1.1 Güncellemesiyle Video AI Özelliği Gelecek

Sızıntıları ile akıllı telefon dünyasının en popüler isimlerinden birisi olan Ice Universe'e göre Samsung'un yeni özelliği "Video AI" olarak adlandırılıyor. Maalesef bunun ne anlama geldiği veya tam olarak ne işe yarayacağı hakkında şu anda elimizde bir bilgi yok.

The key functional innovation of One UI 6.1.1 will be video AI. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) April 25, 2024

Video AI adından yola çıkarak bir beyin fırtınası yaptığımızda ilk akla gelenlerden birisi, Samsung'un yapay zeka desteğiyle sıfırdan video üretme imkanı sunması oluyor. Diğer yandan bu özellik video çekimlerini iyileştiren bir yapay zeka da olabilir.

One UI 6.1.1 güncellemesinin 10 Temmuz tarihinde Paris'te tanıtılacak olan Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 ile netlik kazanma ihtimali oldukça yüksek.