Samsung Telefonlara Yeni Bir Yapay Zeka Özelliği Geliyor!
Samsung, One UI 6.1.1 güncellemesi ile yeni bir yapay zeka özelliğini kullanıma sunacak. İşte Video AI adlı özellik hakkında yapılan ilk tahminler!
Samsung ve Google'ın kendi akıllı telefonlarında AI tabanlı yeni özellikler geliştirmek için birlikte çalıştıklarını açıklamasından birkaç saat sonra yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntıya göre Samsung, One UI 6.1.1 güncellemesi ile yeni bir yapay zeka özelliğini kullanıma sunacak.
One UI 6.1.1 Güncellemesiyle Video AI Özelliği Gelecek
Sızıntıları ile akıllı telefon dünyasının en popüler isimlerinden birisi olan Ice Universe'e göre Samsung'un yeni özelliği "Video AI" olarak adlandırılıyor. Maalesef bunun ne anlama geldiği veya tam olarak ne işe yarayacağı hakkında şu anda elimizde bir bilgi yok.
The key functional innovation of One UI 6.1.1 will be video AI.— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) April 25, 2024
Video AI adından yola çıkarak bir beyin fırtınası yaptığımızda ilk akla gelenlerden birisi, Samsung'un yapay zeka desteğiyle sıfırdan video üretme imkanı sunması oluyor. Diğer yandan bu özellik video çekimlerini iyileştiren bir yapay zeka da olabilir.
Samsung Galaxy Ring Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Giyilebilir teknoloji alanındaki yenilikçi ürünlere Samsung tarafından bir yenisi daha ekleniyor. Akıllı yüzük modeli Samsung Galaxy Ring, özellikleri ve tasarımı ile öne çıkıyor.
One UI 6.1.1 güncellemesinin 10 Temmuz tarihinde Paris'te tanıtılacak olan Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 ile netlik kazanma ihtimali oldukça yüksek.
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