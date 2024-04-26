Samsung Telefonlara Yeni Bir Yapay Zeka Özelliği Geliyor!

Samsung, One UI 6.1.1 güncellemesi ile yeni bir yapay zeka özelliğini kullanıma sunacak. İşte Video AI adlı özellik hakkında yapılan ilk tahminler!

Mehmet Ali Ertunc
Mehmet Ali Ertunc -

Samsung ve Google'ın kendi akıllı telefonlarında AI tabanlı yeni özellikler geliştirmek için birlikte çalıştıklarını açıklamasından birkaç saat sonra yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntıya göre Samsung, One UI 6.1.1 güncellemesi ile yeni bir yapay zeka özelliğini kullanıma sunacak.

One UI 6.1.1 Güncellemesiyle Video AI Özelliği Gelecek

Sızıntıları ile akıllı telefon dünyasının en popüler isimlerinden birisi olan Ice Universe'e göre Samsung'un yeni özelliği "Video AI" olarak adlandırılıyor. Maalesef bunun ne anlama geldiği veya tam olarak ne işe yarayacağı hakkında şu anda elimizde bir bilgi yok.

Video AI adından yola çıkarak bir beyin fırtınası yaptığımızda ilk akla gelenlerden birisi, Samsung'un yapay zeka desteğiyle sıfırdan video üretme imkanı sunması oluyor. Diğer yandan bu özellik video çekimlerini iyileştiren bir yapay zeka da olabilir.

Samsung Galaxy Ring Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
TEKNOLOJİ

Samsung Galaxy Ring Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Giyilebilir teknoloji alanındaki yenilikçi ürünlere Samsung tarafından bir yenisi daha ekleniyor. Akıllı yüzük modeli Samsung Galaxy Ring, özellikleri ve tasarımı ile öne çıkıyor.

One UI 6.1.1 güncellemesinin 10 Temmuz tarihinde Paris'te tanıtılacak olan Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 ile netlik kazanma ihtimali oldukça yüksek.

YORUMLAR

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER