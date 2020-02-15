Bir Zamanların Popüler Oyunu HQ Trivia İçin Yolun Sonu

Bir zamanlar popüler olan canlı kazanç uygulaması HQ Trivia oyununun arkasındaki şirket kepenkleri indiriyor. CNN'in hazırladığı habere göre HQ şirketinin çalışanları işten çıkarılacak ve uygulama güncelliğini yitirecek.

HQ 2017'de piyasaya sürüldüğünde ilk oyunu HQ Trivia ile günde iki kez kullanıcıları ekran başına çekmeyi başardı. Şirket, New York Times tarafından da tanındı ve sunucusu Scott Rogowsky NBC'nin programlarına çıkmayı başardı.

Ancak 2018'de oyunun popülaritesi azaldı ve ana şirket bir dizi aksilikler yaşadı. Şirket Aralık 2018'de aşırı dozda uyuşturucudan ölen HQ kurucu ortağı Colin Kroll'un ölümü de dahil olmak üzere iç karışıklıklarla boğuştu.

HQ CEO'su Rus Yusupov yayınladığı e-postada öncü yatırımcıların artık şirketi finanse etmek istemediğini ve bu olumsuzluktan dolayı operasyonları durduracaklarını dile getirdi. Yusupov şirketin genişlemesini desteklemek için ek yatırımcılar ve ortaklar için çabaladığını ancak başarılı olamadığını belirtti.

Son aylarda HQ, HQX adlı bir fotoğraf yarışması oyunu da dahil olmak üzere yeni ürünler başlatarak kitlesini genişletmeye çalıştı. HQ marka ortaklıkları ve uygulama içi satın alımlar yoluyla milyonlarca dolar gelir elde etti. Birkaç genç teknoloji şirketinin ilk yıllarında övünebileceği bir başarı olmasına rağmen şirketin ömrü 3 yılın ötesine gidemedi.