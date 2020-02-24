Birleşmiş Milletler, Sohbet Robotu ile İnsanların Düşüncelerini Öğrenebilecek

Savaş bölgelerindeki insanların, barış görüşmeleri hakkındaki düşünce ve taleplerini öğrenebilmek amacıyla, Birleşmiş Milletler tarafından bir yapay zekâ sohbet robotu geliştirildi.

Akıllı telefonlardan erişilebilecek olan yapak zekâ konuşma aracı, savaş bölgelerindeki insanların, barış anlaşmalarını etkilemelerine yardımcı olacak. Açıklamalara göre, sistem önümüzdeki yıl içinde başlatılacak.

Teknoloji, 1000'e kadar katılımcıyla çevrimiçi görüşmeler oluşturan bir araç imkânı sunan Remesh adlı bir girişim ile BM yetkilileri tarafından geliştirildi. Sistem, düşünceleri, anketler ve açık uçlu sorular aracılığıyla gerçek zamanlı olarak ölçeklendiriyor.

Sistem, genellikle pazar araştırması ve çalışanların katılımı için kullanılıyor. Ancak BM yetkilileri, sistemin barış müzakerelerine, halkın katılımını iyileştirebileceğine inanıyor.

Savaş Bölgelerinde Yapay Zekâ Konuşma Aracı Nasıl Kullanılacak?

Savaş bölgelerindeki insanlar akıllı telefonlarını müzakereler hakkındaki düşüncelerini paylaşmak için kullanacaklar. Akıllı telefonlar üzerinden ulaşılabilecek sohbet robotu anket ve açık uçlu sorulara verilen yanıtları gerçek zamanlı değerlendirerek savaş bölgelerindeki insanların düşüncelerinden isabetli iç görüler üretecek.

Katılımcılar, akıllı telefonlarında yer alan anketlerdeki soruları cevaplamak için yönlendirilecekler. Uyarı sistemleri, kötü niyetli kişileri, sonuçları manipüle etmeye çalıştığını gösteren şüpheli cevapları tespit edebilecek. BM, sistemi savaş anlaşmalarında yaşayan insanlar arasında barış anlaşmasından ne istediklerine dair “gerçek zamanlı” bir diyalog oluşturma amacıyla kullanacak.