Bitcoin 40.000 Dolar Seviyesini Gördü

Son birkaç ayda hızlı bir yükseliş ivmesini takiben hızlı bir düşüş ivmesi yakalayan Bitcoin, 40.000 Dolar seviyesini tekrar aşmayı başardı. Birkaç günlük düzeyde yukarı yönlü hareket benimseyen kripto para biriminin geleceğine yönelik belirsizlikler ise sürmeye devam ediyor.

Bitcoin 40.000 Dolar Sınırını Aştı

Son yirmi dört saat içerisinde %5,80 oranında artış yakalayan Bitcoin, bir süredir altında kaldığı 40.000 Dolar seviyesini aşmayı başardı. Anlık bir yükselişin ardından 39.000 Dolar seviyesine inen kripto para birimindeki artış, diğer kripto para birimlerini de olumlu yönde etkiledi.

Bir yıl gibi kısa bir sürede değerini birkaç kat katlayan Bitcoin, geçtiğimiz nisan ayında 65.000 Dolar ile tarihi rekora ulaşmıştı. Tarihi rekordan kısa bi süre sonra yaşanan anlık düşüş ise uzun bir süredir devam ediyordu. Son yaşanan yükselişle birlikte Bitcoin'in yukarı yönlü gideceğine yönelik yeni beklentiler oluşmaya başladı.

Buradaki yükselişi Amazon ve Tesla ile bağdaştırmamız mümkün olabilir. Amazon'un kripto para ile ödeme alacağına yönelik iddiaların ardından birkaç gün önce yine bu sınırlara dayanan Bitcoin, iddiaların yalanlanmasından sonra 36.000 Dolar seviyesine kadar düşmüştü.

Elon Musk: Benim, Tesla'nın ve SpaceX'in Bitcoin'i Var

Twitter CEO'su ile birlikte ₿ Word Konferansı'na katılan Elon Musk, Bitcoin'i genel anlamda desteklediğine yönelik bazı açıklamalarda bulundu. Bunu takriben çeşitli endişelerini dile getiren Musk, "Kripto paralar ile, özellikle de Bitcoin ile, dikkat etmeniz gereken şey, fazla enerji kullandığını göz önünde bulundurmaktır ve bu çevre için iyi bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Bitcoin ile birlikte Ethereum ve Dogecoin sahibi olduğunu da hatırlatan Musk, fiyat düşüşleri hakkında ise "Bitcoin'in fiyatı düşerse para kaybederim. İstersem pompalayabilirim ama (hesabımı) boşaltmayacağım. Kesinlikle fiyatı yükseltmeye, satmaya veya bunun gibi bir şeye inanmıyorum. Bitcoin’in başarılı olduğunu görmek isterim. Bitcoin büyük ölçüde yenilenebilir enerji kullanımına doğru kayıyor gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.