Bitcoin EFT’lerine Yatırılan Miktar Belli Oldu: Rakam Dudak Uçuklattı!

Kripto yatırımcıları tarafından büyük bir merakla beklenen spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), ilk işlem gününde şaşırtıcı bir taleple karşılaşarak rekor bir işlem hacmine ulaştı.

Listelenmelerden sonra Bitcoin, başlangıçta 49 bin dolar seviyelerine çıkarak dikkat çekti. Ancak kısa bir süre sonra bu seviyelerde kalıcılık sağlayamayarak 45 bin 600 dolara kadar geriledi. Bugün itibariyle Bitcoin, 45 bin 800 dolar civarında işlem görmekte.

ABD'de bulunan Bitcoin ETF'leri, ilk günlerinde toplam 4,6 milyar dolarlık muazzam bir işlem hacmi oluşturdu. En fazla ilgi gören ETF ise 2,3 milyar dolarlık işlem hacmiyle Grayscale Bitcoin Trust oldu. Bu ürün, 2013 yılından bu yana tröst yapısını korumaktadır.

Dünya genelindeki büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust'ı ise 1 milyar dolarlık işlem hacmiyle beşinci en büyük ETF lansmanına imza attı.

Geçtiğimiz yılın başlarında piyasaya sürülen ilk Bitcoin vadeli ETF'si, gün boyunca 1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşabilmişti.

Bernstein analistleri, Bitcoin ETF'lerine olan ilginin zaman içinde artacağını ve 2024 yılında 10 milyar doları aşarak 2025 yılı sonunda 80 milyar dolara ulaşabileceğini öngörüyor.