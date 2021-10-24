Ünlü Milyarder, Bitcoin'in Kurucusunun Nerede Olduğunu Açıkladı

Bitcoin'in kurucusu nerede? Peter Thiel, Karayipler'deki bir plajda Bitcoin'in efsanevi kurucusu Satoshi Nakamoto'yla buluştuğunu iddia etti.

Milyarder girişimci Peter Thiel Çarşamba günü, 1 trilyon dolarlık bir varlık sınıfına giren Bitcoin'in gizemli kurucusu Satoshi Nakamoto'yu nerede aramamız gerektiğini bildiğini açıkladı.

Thiel'ın teorisi, 1996 yılında kurulan ve Nisan 2007'de ABD Adalet Bakanlığı tarafından suçlandıktan sonra artık modası geçen özel bir dijital para birimi E-Gold'un kurucularıyla tanışmasından kaynaklanıyor.

Bloomberg'e göre Thiel, Miami'deki bir konferans izleyicisine Şubat 2000'de Karayipler adası Anguilla'da bir plajda tanıştığını söyledi. O dönemlerde PayPal'ı (PayPal'ın kurucu ortaklarından olduğundan) "tüm merkez bankalarını havaya uçurmak" için E-Gold ile birlikte çalışabilir hale getirmeyi tartıştılar.

Bloomberg tarafından bildirildiği üzere, "Satoshi'nin kimliğiyle ilgili bir tür teorim, Satoshi'nin Anguilla'daki o sahilde olduğuydu" dedi.

PayPal, Palantir Technologies ve Founders Fund'ın kurucu ortağı Thiel, Nakamoto'nun o sırada sahildeki yaklaşık 200 kişiden biri olabileceğini söyledi.

Kendini liberteryen olarak tanımlayan kişi, Nakamoto'nun "Bitcoin: Eşler Arası Elektronik Nakit Sistemi" başlıklı teknik incelemesinde Bitcoin'in kullanım durumlarını nasıl ortaya koyduğu göz önüne aldığını ve E-Gold'un hatalarından ders almış olabileceğini aktardı.

Bitcoin'in kurucusu nerede?

Bir kişi veya bir grup insan olabilecek Nakamoto, 2008'de Cadılar Bayramı döneminde kriptografik olarak güvenli ve merkezi olmayan bir eşler arası dijital ödeme sisteminin ilkelerini özetleyen makaleyi yayınladı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Thiel, "Bitcoin, E-Gold'un cevabıydı ve Satoshi, anonim olmanız gerektiğini ve bir şirketinizin olmaması gerektiğini öğrendi. Bir şirket, hatta bir şirket biçimi bile hükümetle fazlasıyla bağlantılıydı." dedi.

Kurucunun kimliğinin gizliliği, yıllar boyunca özel kişilerin hayatlarını bir şekilde bozan birkaç yanlış kimlikle topluluk için uzun zamandır bir spekülasyon kaynağı oldu. Ancak ABD'li milyarder, kripto para birimi alanındaki bazılarının aksine, Bitcoin'in kurucusunun gerçek kimliğini bulmak için fazla çaba sarf etmediğini de açıkladı.

Yine de herkes Nakamoto'nun öne çıkmasından yana değil. ABD'deki en büyük kripto borsası olan Coinbase, izahnamesinde Nakamoto'nun maskesinin düşürülmesini ticaret platformu için potansiyel bir risk olarak gösterdi ve Bunun bitcoin fiyatlarının bozulmasına yol açabileceğini söyledi.

Şirket ayrıca Nakamoto'nun 1 milyonun üzerinde olduğu söylenen Bitcoin'lerini transfer etmesinin olumsuz etkilenebileceğini ifade etti. Bu madeni paraların (yazının yayın tarihi itibarıyla) değeri 65 milyar dolar civarında.

Görünüşe göre Thiel, dünyanın en büyük dijital varlığının kurucusunu tanımamayı da tercih ediyor. Thiel, "Kim olduğunu bilseydik hükümet onu tutuklardı" diyerek ortaya büyük bir bomba atmış durumda.