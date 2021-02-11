Dark Web'de Bitcoin'le Kiralık Katil Tutan Kadın Tutuklandı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden bir kadın, Dark Web üzerinden katil aradığı gerekçesi ile tutuklandı. Bitcon ile kiralık katil tutan kadın suçlu bulunduğu durumda 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Bitcoin'le Kiralık Katil Tutan Kadının Cezası Henüz Kesinleşmedi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde yer alan federal mahkeme, Kelly Harper adlı bir kadının çevrim içi ortamda kiralık katil tutmak için kripto para ile ödeme yaptığı ortaya çıktı. Harper'ın Ekim 2020 ila Aralık 2020 tarihleri arasında ismi verilmeyen ancak Wisconsin'de ikamet ettiği bilinen bir adamı öldürmek için karanlık ağ olarak bilinen Dark Web'e girdiği ve Bitcoin kullanarak ödeme yaptığı iddia edildi.

Adalet Bakanlığının web sitesinde aktarılan bilgilere göre suç duyurusunda Harper'ın öldürülmesini istediği kişinin otomobili, çalıştığı yeri, telefon numarasını ve onun hakkında çok daha fazlasını karşısındaki kişi ile paylaştığını gösterdi. Suç duyurusunda ayrıca kiralık katil arayan kadının ödeme yöntemi için Bitcoin kullandığı bilgisi paylaşıldı.

Kiralık katil tutmakla suçlanan kadın şu anda Dane County Hapishanesi'nde tutuluyor. Madison kentinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi'nde gerçekleşecek ilk duruşmanın tarihi henüz netlik kazanmış değil. Harper, suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Adalet Bakanlığı, bunun henüz bir suçlama olarak sayılmadığı ve sanığın suçu kanıtlanana kadar masum olduğu ifadelerine yer verdi.

Harper'ın görüştüğü kişi cinayet işleme amacı taşıdığını gösteren ifadeler kullanmış ve kadın karşısındaki kişiye ödeme yapmış olsa da uzmanlar, Dark Web üzerinden kiralık katil tutmanın mümkün olup olmadığı konusunda şimdilik çok fazla bilgi sahibi değil.

Vice'ın haberine göre daha önce gerçekleştirilen bir akademik araştırmada karanlık ağda yer alan 24 kiralık katillik sitesinin para karşılığında cinayet işlemediği, bunun sadece insanları dolandırmak için oluşturulmuş sitelerden ibaret olduğu ortaya çıkmıştı.

Harper hakkında yapılan suçlama, Sun Prairie Polis Departmanı, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Kara Para Aklama, Kaybetme ve Banka Dolandırıcılığı Birimi’nin ortak olarak yürüttüğü bir soruşturma sonucunda yapıldı.

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