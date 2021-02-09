Sahaya Atlayan Youtuber'ın Cezası Belli Oldu

14 Ağustos 2019'da Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa final maçında " Deli Mi Ne? " isimli YouTube kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz sahaya atlamıştı. Süper Kupa maçında sahaya giren Ali A.Y'nin yanı sıra onu görüntüleyen 4 arkadaşı da gözaltına alınmıştı.

YouTuber'ın aldığı ceza açıklandı.

Sahaya Atlayan Youtuber Ne Cezası Aldı?

Sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. NTV'nin haberine göre, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklardan Cantuğ Özsoy katıldı, diğer sanıklar Ali Abdülselam Yılmaz, Emre Durmuş, Furkan Yaman'ı ise avukatları temsil etti.

Mahkeme Ali Abdülselam Yılmaz'a "yasak alanlara girme" suçundan önce 2 yıl hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 1 yıl 8 aya indiren mahkeme, verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca sanık Ali Abdülselam Yılmaz'ın 1 yıl süreyle spor müsabakalarına girmesinin yasaklanmasına hükmetti.

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Ne Olmuştu?

14 Ağustos 2019'da Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa final maçının 14. dakikasında sahaya atlayarak koşmaya başlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak saha dışına çıkarılmıştı.

"Deli Mi Ne?" kanalının sahibi Fester Abdü sahadaki futbolculardan tutun da spikerlere kadar herkesi şaşkınlığa uğratmıştı. Süper Kupa maçında sahaya giren Ali A.Y'nin yanı sıra onu görüntüleyen 4 arkadaşı da gözaltına alınmıştı.

Youtuber Fester Abdü emniyette verdiği ifadede Süper Kupa Finali'ni izlemek için stadyuma geldiğini, maçın heyecanıyla kendini sahaya atarak kaleye doğru koşmaya başladığını söylemişti.

Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde de Kinsey Wolanski adlı bir kadın mayo ile sahanın ortasına atlamıştı ve Instagram'da saatler içerisinde milyonlarca takipçiye ulaşmıştı.