En Büyük Verimlilik Sorununu Ortaya Koyan Araştırma Gerçekleştirildi

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Türkiye'de iş dünyası, 2026 yılı itibarıyla hibrit çalışma modelinde geri dönülemez bir eşiği geride bıraktı. Bitrix24 tarafından gerçekleştirilen kapsamlı araştırma, geleneksel yönetim anlayışındaki "ofiste görünen çalışır" önyargısı yerini bir performans paradoksuna bıraktığını ortaya koyuyor.

Hibrit Çalışma Modeli Araştırmasının Sonuçları

Araştırmadan elde edilen çarpıcı verilere göre şirketlerin yüzde 40'ı artık sürece değil veriye dayalı CRM çıktılarına öncelik veriyor. Bu durum, insan odaklı yönetim anlayışını skor odaklı bir yapıya büründürüyor. Katılımcıların yüzde 35'i uzaktan çalışmadaki görünmezlik etkisini yönetmek için düzenli video toplantıları gibi araçları kullanıyor.

Şirketlerin yüzde 30'u ise yapay zeka destekli dijital iş takibi araçlarını tercih ediyor. AI sistemlerinin aktiflik süresini ölçebilmesine rağmen stratejik derinliği ölçememesi, çalışanlarda "her an izleniyorum" kaygısı uyandırarak gerçek üretkenliğe zarar veriyor ve bu da çalışanlarda sürekli olarak bir şeyler yaptığını gösterme çabası sarf etme riskinin ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Katılımcıların yüzde 45'i "Ofiste çalışmak kariyer avantajı sağlar mı?" sorusuna net bir "Evet" cevabı veriyor. Bitrix24 araştırmasının sunduğu en net mesaj, gerçek liderliğin çalışanın ekran başındaki saniyelerini saymak değil, işe kattığı net değeri ölçmek olduğudur.

Veriye dayalı çıktıları radikal güven kültürüyle harmanlayamayan şirketler, elindeki en nitelikli dijital yetenekleri kaybetmeye mahkum görünüyor. 2026 yılında Türkiye iş gücü piyasasında geleceğin ofisi artık bir adres değil, üretilen işin niteliği olarak tanımlanıyor.