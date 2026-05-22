Çok Güçlü İşlemcili Oyun Telefonu AnTuTu Testinde! 16 GB RAM'i Var

RedMagic'in yeni oyun telefonu 11S Pro+ AnTuTu testine girdi. 2026 yılının mayıs ayında tanıtılan telefon, performans testinde yüksek puana ularaş önemli bir başarının altına imza attı. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor.

RedMagic 11S Pro+ AnTuTu Testinde Kaç Puan Aldı?

RedMagic 11S Pro+, AnTuTu testinde toplamda 4 milyon 416 bin 758 puana ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Telefon CPU kategorisinde 1 milyon 322 bin 336 puan, GPU kategorisinde ise 1 milyon 584 bin 178 puan aldı. Bu puanlar, telefonun en iyi grafikli mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini gösteriyor.

Telefon, MEM kategorisinde 565 bin 956 puan aldı. Bu, telefonun bellek ve depolama hızının çok iyi olduğunu gösteriyor. Bu, çoklu görevler ile uygulamalar arasında geçiş yaparken hissedilir bir akıcılığın olacağı anlamına geliyor. UX kategorisinde alınan 944 bin 288 puan ise arayüzün akıcı çalıştığını, uygulamaların hızlı açıldığını ve telefonun günlük kullanımda sorunsuz performans sunacağını gösteriyor.

RedMagic 11S Pro+'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 2000 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Leading sürümü

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 50 MP ikinci kamera

Batarya: 7.500 mAh

Hızlı Şarj: 120W kablolu, 80W kablosuz

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Redmagic OS 11

RedMagic 11S Pro+'ın Ekran Özellikleri Neler?

RedMagic'in yeni telefonu 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, OLED ekran ile birlikte geliyor. Çok canlı renklere sahip OLED ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Telefon ayrıca 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 2000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan RedMagic 10S Pro+'ta 6,85 inç ekran boyutu, 1216 x 2688 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 2000 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu arada yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edildiğini belirtelim. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

RedMagic 11S Pro+'ın İşlemcisi Nedir?

Telefonda Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Leading sürümü bulunuyor. Bu özel sürüm sayesinde işlemci 4.74 GHz hıza kadar çıkabiliyor. Standart sürümün ise 4.6 GHz seviyesinde olduğunu belirtelim. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 93 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu işlemcinin Samsung Galaxy S26 Ultra, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda yer aldığını belirtelim.

RedMagic The 11S Pro+'ın Bataryası Kaç mAh?

RedMagic 11S Pro+'ta 7.500 mAh batarya kapasitesi mevcut. Bu kapasite sayesinde telefon yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunuyor. Cihaz ayrıca 120W kablolu hızlı şarj, 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Bu teknoloji ise cihazın kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse RedMagic 10S Pro+'ta 7.500 mAh batarya kapasitesi ve 120W kablolu hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

RedMagic 11S Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 6.199 yuan (41.679 TL)

16 GB RAM ve 512 GB depolama: 6.999 yuan (47 bin TL)

16 GB RAM ve 1 TB depolama: 7.999 yuan (53.782 TL)

RedMagic 11S Pro+'ın 6 bin 199 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 41 bin 679 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 84 bin TL civarında olabilir. RedMagic 11S Pro+'ın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Telefonda oyun oynamayı seven biri olarak RedMagic 11S Pro+'ın hem AnTuTu testinin sonuçları hem de işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun Genshin Impact gibi çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada AMOLED ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise çok canlı renklere sahip olması.