Casper, 35. Yılında Geleceği Ekrana Taşıdı (Video)

Gençlere ilham vermeyi ve onların geleceğe cesaretle bakmasını amaçlayan filmde henüz var olmayan bir geleceğin dünyası fütüristik bir dille ekrana taşındı. Yapay zekâ destekli şehirlerin ve sınırları aşan teknolojilerin yer aldığı sahneleri gerçeğe dönüştürmek için tamamen yapay zeka teknolojisinden yararlanıldı.

Casper'ın "Geleceği Düşle" Reklam Filmi Nasıl İzlenir?

Geleneksel prodüksiyon yöntemlerinin sınırlarını aşan bu teknik yaklaşım, filmin "Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün" mesajını sadece bir söylem olmaktan çıkararak görsel bir gerçekliğe dönüştürdü. 39 saniye uzunluğundaki reklam filmini aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında şu ifadelere yer verildi:

"Şimdi sıra sende... Hayallerine sınır koyma, ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün; algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Çünkü hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün."

Ünlü oyuncu Mert Fırat'ın seslendirdiği film, hayal kuran herkese seslenerek doğru araçlarla ve doğru inançla her şeyin mümkün olduğunu, bu yolda yalnız olmadıklarını hatırlatıyor. 35 yıldır milyonların hayatına teknolojiyi taşıyan Casper, bu evrensel mesajı kendi köklü başarı hikâyesiyle güçlendiriyor. Film, "Şimdi sıra yeni 35 yılda" söylemiyle kapanırken markanın tamamen yarınlara ve geleceğe odaklanan vizyonunun altını çiziyor.

Casper Ne Zaman Faaliyete Başladı?

Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, bilgisayar ve telefon başta olmak üzere tüm ürünlerinin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor.

Üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500.000 telefon üretim kapasitesi mevcut. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana, Excalibur, Casper PAD ve NevoPro markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı, yerli üretim ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor.