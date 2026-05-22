OPPO'nun Güçlü İşlemcili Amiral Gemisi Geri Sayıma Geçti! 200 MP Kamerası Var

OPPO’nun yeni amiral gemisi Reno 16 için geri sayım resmen başladı. Geçtiğimiz günlerde performans testlerine giren akıllı telefon şimdi de birbiri ardına yeni sertifikalar aldı. Peki bu gelişme tam olarak ne anlama geliyor? İşte merak edilen detaylar.

OPPO Reno 16 BIS, TUV SUD ve TDRA Sertifikaları Aldı

OPPO Reno 16 kısa bir süre önce BIS, TÜV SÜD ve TDRA sertifikalarını aldı. Bu gelişme akıllı telefonun geçmiş sızıntılarda yer aldığı gibi 80W şarj hızlarını destekleyeceğini dolaylı yoldan da olsa doğruluyor. Bununla birlikte önümüzdeki günlerde tanıtılacağı için lansman öncesi tüm hazırlıkların büyük oranda tamamlandığını gösteriyor diyebiliriz.

OPPO Reno 16 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 16 serinin Pro versiyonuyla birlikte 25 Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağıyla ilgili ise şu ana dek bir açıklama yapılmadı. Fakat Reno 15'in Türkiye'de satıldığını düşündüğümüzde yaklaşan modelin de tanıtımdan bir süre sonra ülkemizde satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

OPPO Reno 16 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15 ülkemizde 43.999 TL'lik bir fiyat etiketiyle satışta. Yeni model selefinden işlemci ve kamera gibi detaylarda daha güçlü olacağından muhtemelen 45 ila 50.000 TL arasında bir fiyat etiketine sahip olması sürpriz olmaz. Tabii yine de bu gibi detaylar için markanın resmi açıklamasını beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

OPPO Reno 16 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: OLED

İşlemci: Dimensity 8500

RAM ve Depolama: 12/16 GB RAM - 256/512 GB ve 1 TB

Batarya: 6.700 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Reno 16 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonun ekranı 6,57 inç boyutlarında olacak ve 1.5K çözünürlüğü destekleyecek. Bununla birlikte OLED teknolojisine sahip olacağını söyleyebiliriz. Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak, ocak ayında vitrine çıkan Reno 15'te 6,59 inç ekran boyutu, 1256 x 2760 piksel çözünürlük, OLED ekran ve 120Hz yenileme hızları bulunuyordu. Yani cihaz ekran tarafında selefiyle benzer bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

OLED ekran teknolojisi LCD panellere kıyasla siyah renkleri daha gerçekçi tonlarda gösterebiliyor. Buna ek olarak 120Hz yenileme hızları ise menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edeceğiniz anlamına geliyor.

OPPO Reno 16 İşlemcisi Nasıl?

Son Geekbench testlerini dikkate alarak yeni modelde MediaTek'in Dimensity 8500 yonga setinin kullanılacağını söylemek mümkün. Bu donanım POCO X8 Pro gibi üst seviye modellerde de karşımıza çıkıyor. 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu yonga seti güç verimliliği gibi konularda 5 nm tabanlı veya daha eski işlemcilerden daha avantajlı diyebiliriz.

İşlemcilerdeki nm yani nanometre değeri ne kadar küçük olursa o kadar iyi diyebiliriz. Ancak bu donanımların genel performansı üzerinde etkili tek etken değil.

Oyun performansında da fazlasıyla başarılı olan işlemci Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te ve Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Oyunlarda minimum akıcılık hızının 30 FPS olduğunu dikkate aldığımızda bu sonuçların kullanıcıları memnun edeceğini söyleyebiliriz.

OPPO Reno 16 Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Ürünün ana kamerası 200 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Buna ek olarak 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto sensörleri yer alacak. Bir önceki nesilde 50 megapiksel ana, 50 megapiksel telefoto ve 8 megapiksel ultra geniş açı sensörleri bulunuyordu. Yani yeni modelin kamera tarafında fazlasıyla yetenekli olacağını görebiliyoruz.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16'nın son olarak BIS, TÜV SÜD ve TDRA sertifikalarını alması tanıtım öncesi tüm hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığı anlamına geliyor diyebilirim. Bunun dışında akıllı telefonun kullanıcılara neler sunacağını sızdırılan özellikleri sayesinde biliyoruz. Bu kapsamda işlemci ve özellikle kamerada ciddi yeniliklerin olacağını söyleyebilirim.