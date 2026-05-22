Tesla Sahipleri Dikkat: FSD İçin 4.990 TL'lik Abonelik Dönemi Başladı

Tesla Türkiye araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir karar aldı. Şirket Full Self-Driving yani FSD paketinin tek seferlik satın alma modelini sonlandırdı ve aylık abonelik dönemini başlattı. Yeni fiyatlandırmaya göre Türkiye'deki Tesla kullanıcıları FSD paketi için aylık 4.990 TL ödeyecek.

Tesla FSD Abonelik Fiyatı Türkiye'de Ne Kadar Oldu?

Geçmişte Türkiye'deki Tesla kullanıcıları tek seferlik 228 bin TL ödeyerek araçlarına FSD özelliği kazandırabiliyordu. Bir kez satın aldığınızda söz konusu özellik o araçta sonsuza kadar açık kalıyordu. Şimdi ise bu özellik tıpkı pahalı bir Netflix paketi gibi her ay ücret ödemeniz gereken bir yapıya dönüştü. Tesla'nın Türkiye için belirlediği FSD abonelik fiyatı aylık 4.990 TL oldu.

Tesla daha önce Geliştirilmiş Otopilot paketine sahip olan kullanıcılara daha düşük bir abonelik fiyatı sunuyor. Bu kullanıcılar FSD aboneliğine aylık 2.495 TL karşılığında geçebiliyor. Peki Tesla sizden aylık 4.990 TL ödemenizi istemesine rağmen FSD Türkiye'de tam olarak çalışıyor mu?

FSD Türkiye'de Çalışıyor mu?

Tesla'nın FSD sistemi Türkiye'de şu an tam anlamıyla aktif değil. Tesla Full Self-Driving özelliklerinin kullanılabilirliğini hem yazılım geliştirme sürecine hem de düzenleyici kurumların onayına bağlıyor. Bu nedenle aylık abonelik ücreti ödemeniz Türkiye'de tam anlamıyla otonom sürüş deneyiminden faydalanabileceğiniz anlamına gelmiyor.

Tesla resmi destek sayfasında Otopilot ve Full Self-Driving özelliklerinin aktif sürücü denetimi gerektirdiğini açıkça belirtiyor. Yani sürücü ellerini direksiyonda tutmalı yolu takip etmeli ve gerektiğinde aracın kontrolünü almalı.

4.990 TL'lik Tesla FSD Aboneliği Kullanıcılara Neler Sağlıyor?

Tesla'nın Full Self-Driving Kabiliyeti paketi otoyolda ve şehir içinde sürücünün yükünü hafifletmeye yönelik çeşitli özellikler içeriyor. Araç trafiğin akışına göre sağa veya sola kendiliğinden geçebiliyor. Sürücü sinyal vermek ya da direksiyonu çevirmek zorunda kalmıyor. Otoyol girişinden çıkışına kadar tüm rotayı aracın yönetmesi de mümkün.

Tesla şerit takibi yapıyor öndeki araçla mesafesini ayarlıyor ve gerektiğinde çıkış rampasına yöneliyor. Park konusunda da ciddi bir destek var. Araç paralel veya dik park yerlerini algılıyor ve bu boşluğa kendisi yerleşiyor. Dar park alanlarında aracı dışarıdan ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz.

Daha gelişmiş çağırma özelliğiyle ise otopark içinde aracınızı telefon üzerinden bulunduğunuz noktaya çağırabiliyorsunuz. Tesla diğer araçları ve yayaları algılayarak hedef noktaya kendi başına ulaşıyor. Şehir içi sürüşte araç kavşaklardaki kırmızı ışıkları ve dur tabelalarını tanıyor.

Bu işaretler karşısında kendiliğinden yavaşlıyor ve gerektiğinde tam olarak duruyor. Tesla şehir sokaklarında tam otomatik direksiyon desteğini ise gelecekte sunacağı özellikler arasında gösteriyor. Buna rağmen kullanıcılar bu özelliklerin tamamından her ülkede aynı şekilde yararlanamıyor.

Bölgesel düzenlemeler yol koşulları ve resmi onay süreçleri sistemin hangi pazarda ne kadar aktif çalışacağını belirliyor. Türkiye'de de süreç bu nedenle kademeli ilerleyecek.

Tesla Neden Abonelik Modeline Geçti?

Tesla'nın bu adımı yalnızca Türkiye'ye özel bir fiyat değişikliği değil. Şirket son dönemde araç içi yazılım özelliklerini tek seferlik satıştan çok abonelik modeliyle sunmaya yöneliyor. Bu strateji otomotiv sektöründe giderek yaygınlaşan yazılım tabanlı gelir modelinin en net örneklerinden biri.

Otomobil üreticileri artık bazı sürüş destek sistemlerini bağlantı servislerini ve gelişmiş güvenlik özelliklerini sürekli gelir sağlayan dijital hizmetler olarak konumlandırıyor. Tesla da FSD aboneliğiyle bu dönüşümün en agresif markalarından biri haline geliyor.

Editörün Yorumu

Tesla'nın bu hamlesi açıkçası beni rahatsız ediyor. 228 bin TL'yi tek seferde ödeyip özelliği sonsuza kadar kullanmak ile her ay 4.990 TL ödemek arasında dağlar kadar fark var. Basit bir hesap yaparsanız 46 ay yani yaklaşık 4 yıl abonelik ödediğinizde eski tek seferlik fiyata ulaşıyorsunuz.

Daha da can sıkıcı olan kısım şu. Türkiye'de FSD tam anlamıyla çalışmıyor. Yani Tesla size henüz tam olarak sunamadığı bir hizmet için aylık ücret talep ediyor. Sürücü direksiyondan elini çekemiyor sistem otonom çalışmıyor ama fatura her ay düzenli geliyor. Bu durum bana otomotiv sektörünün gittiği yerin pek de tüketici dostu olmadığını düşündürüyor.