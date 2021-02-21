Dünyanın İlk Tamamı Biyodizelle Çalışan Jeneratörü Türkiye'de Geliştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyanın ilk tamamı biyodizelle çalışan jeneratörünün Türkiye'de üretildiğini duyurdu. Bakan Varank tarafından yapılan açıklamaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Biyodizelle Çalışan Jeneratör Ülkemizde Üretildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arken Jeneratör'ün dünyanın ilk tamamı biyodizel yakıta sahip jenatörlerini geliştirdiğini açıkladı. Bakan Varank tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, söz konusu jeneratörleri prototip olarak üretti. AA'daki habere göre Arken Jeneratör'ün ürettiği biyodizel jeneratör prototipleri, hayvansal ve bitkisel atıklardan oluşan dizelin geri dönüşüm olarak kullanılması mantığına dayanıyor.

Geliştirdikleri jeneratörün patentini alan şirket, çok yakında söz konusu protipi ticarileştirmeyi hedefliyor. Arken Jeneratör fabrikasının İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu 3 elektrik mühendisinin kurduğu bir girişim olduğunu belirten Bakan Varank, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımızın gayretinden, gösterdikleri çabadan etkilendim. Arken Jeneratör kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen 3 kişi başlayıp, şu anda 300 kişiyi istihdam eden önemli bir marka haline gelmiş. Cirolarının yüzde 50’sini ihracattan elde ediyorlar. 72 ülkeye Türkiye’den elektrik jeneratörü satan bir firma."

Arken'in en güçlü olduğu taraflardan bir tanesinin projeye özel, spesifik işler yapabilmeleri olduğunu belirten Bakan Varank, "Geleceğe dönük projelerimizde nasıl kendilerinden faydalanabiliriz bunları konuştuk. Bize bir de müjde verdiler. Dünyanın ilk tamamen biyodizel yakıtlı jeneratörlerini prototip olarak üretmişler. Bunu da özellikle çevreci kaygıları olan sektörlere satmayı planlıyorlar" şeklinde konuştu.

Bakan Mustafa Varank, "Genç beyinlerimizin, girişimcilerimizin gayretleriyle ülkemizin ekonomisi günden güne büyüyor, gelişiyor. Burada da 3 İTÜ’lü girişimcinin kurduğu bir girişimin nasıl büyük bir marka haline geldiğini, fabrikaya dönüştüğünü görmüş olduk. Burada gördüklerimden gerçekten memnun oldum. Arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. İnşallah, Arken markasını dünyanın 72 değil, 172 ülkesinde görürüz, cirolarının daha fazlasını ihracattan elde ederler" ifadelerini kullandı.

Vatana, millete bir değer üretme düşüncesiyle yola çıktıklarını söyleyen Arken Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel, "Standart jeneratörlerimizi üretirken bunlarla ilgili otomasyon, senkron gibi noktalarda da mühendislerimiz çalışıyor. Yüzde 100 biyodizel ile çalışan jeneratörümüzün prototipini yaptık. Hibrit solar sistemlerle ilgileniyoruz" dedi.