Efsanevi Yolculuk Başlıyor: Black Myth: Wukong Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı

Summer Game Fest 2024'te gerçekleşen oyun duyurularının ardı arkası kesilmiyor. Civilization VII, Lego Horizon Adventures ve Harry Potter Quidditch Champions'in ardından bir duyuru da merakla beklenen Çinli oyun Black Myth: Wukong'dan geldi.

Çin mitolojisindeki Maymun Kral Sun Wukong'un hikayesinden esinlenen Black Myth: Wukong, Unreal Engine 5 ile geliştirilen görsel açıdan çarpıcı bir aksiyon RPG oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oynanışı, grafikleri ve muhtemel hikayesi ile bir süredir oyun dünyasının beklenen işlerinden oyun, ön siparişe açıldı ve Türkiye fiyatı belli oldu.

Black Myth: Wukong Fiyatı Ne Kadar?

Black Myth: Wukong'da oyuncular, Wukong'un mistik güçlerini kullanarak zorlu düşmanlarla savaşacak ve antik Çin'in nefes kesen dünyasını keşfedecek. Şimdi ise heyecanla beklenen oyun için yeni bir fragman yayınlandı ve 20 Ağustos 2024'te çıkacak olan oyunun ön siparişe açıldı. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz:

Black Myth: Wukong, Türkiye'de PC için iki farklı paketten ön siparişe açılldı. Bunlar; 1.499 TL değerinde olan standart sürüm ve 1.799 TL değerinde olan Black Myth: Wukong Digital Deluxe Edition. Oyunun PC ve Xbox sayfasının da kısa süre içerisinde açılması ve fiyatının belli olması bekleniyor.

Eğer merak eden varsa steam fiyatı ise 59.99$ yani neredeyse 2 bin TL. Oyunun sistem gereksinimleri ise bu şekilde:

Black Myth: Wukong Sistem Gereksinimleri Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 64 bit Windows 10 64 bit İşlemci Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500 Bellek 16 GB 16 GB Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT / INTEL Arc A750 DirectX DirectX 11 DirectX 12 Depolama 130 GB 130 GB Ses Kartı Windows Uyumlu Ses Aygıtı Windows Uyumlu Ses Aygıtı

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Black Myth: Wukong gerçekten de beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.