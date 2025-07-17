Merakla Beklenen Call of Duty: Black Ops 7 İçin Tarih Belli Oldu

Black Ops 2'nin devamı olarak 2035'te geçen bir hikaye ile COD hayranlarına kavuşmayı bekleyen Call of Duty: Black Ops 7 için geri sayım başladı.

Oyun dünyasından güvenilir bir sızıntı kaynağı olan TheGhostOfHope, Black Ops 7 beta sürecinin ne zaman başlayacağını paylaştı. Söylediğine göre Black Ops 7 betası 26 Eylül 2025 hafta sonunda başlayacak. Tanıtım ise Ağustos ayında gerçekleştirilecek.

Tanıtım ve Beta Süreci Ne Zaman Başlayacak?

Activision'ın yıllardır yaptığı gibi bu sene de yine iki aşamalı bir beta sürecini gerçekleştirmesi bekleniyor. Yine geleneksel bir bilgi olarak, beta sürecine sadece oyunu ön sipariş edenler katılabilecek. Veya Xbox Game Pass sahibi olanlar için erken erişim betası verilecek. Bu betaya sonradan herkes katılım gösterebilecek.

Açık beta genelde hafta sonu gerçekleştiriliyor. İlk test süreci tamamlandıktan sonra hemen arkasından herkese açık versiyonu geliyor.

COD Black Ops 7 Yenilikleri

Call of Duty: Black Ops 7, multiplayer odaklı olduğu kadar 2035 kampanyasına da odaklanıyor. Sevilen, klasik Zombies modunun bu oyunla birlikte geri döneceği kesinleşti. Yeni oyunda doğal olarak yeni haritalar, operatörler ve silahlar olacak. Dahası, yeni silah perk'leri de oyuna entegre edilecek.

Tüm bunlara beta sürecinde ulaşılabilecek. Geçen yılki betada 8 adet haritayla birlikte tam oyuna taşınabilen kozmetik ödüller gibi bu sene de aynı ödül sistemi geçerli olacak gibi duruyor.

Call of Duty oyunu Black Ops 7, resmi olarak Gamescom 2025 etkinliğinde duyurulacak.

Black Ops 7 Fragmanı: