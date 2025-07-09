400 Milyon Dolarlık Battlefield 6, Call of Duty'yi Tarihe Gömecek

Battlefield serisinin merakla beklenen yeni oyunundan heyecan verici detaylar gelmeye devam ediyor. DICE'ın geliştirdiği ve bu yaz tanıtılması beklenen Battlefield 6, silah özelleştirme sisteminden karakter hareketlerine kadar birçok yenilikle geliyor. Battlefield Labs test platformundan sızan görüntülermoyunun Call of Duty serisinden ilham aldığını gösteriyor.

Battlefield 6, Call of Duty'lere Benzeyecek

Battlefield 6'nın en dikkat çeken yeniliği tamamen değişen silah özelleştirme sistemi oldu. DICE, Call of Duty'nin popüler gunsmith sistemine benzer ama kendine özgü dokunuşlar içeren bir yapı geliştirmiş. Artık oyuncular silahlarını özelleştirirken kredi puanı sistemini kullanacak.

Her silahın kendine ait bir kredi limiti bulunuyor. Ana silahlarda 100, tabancalarda ise 60 kredi üst sınırı belirlendi. Oyuncular bu kredileri kullanarak silahlarına istedikleri eklentileri takabilecek. Basit bir şarjör sadece 5 krediye mal olurken susturucu ve gelişmiş nişangah gibi güçlü eklentiler 30 krediye kadar çıkabiliyor.

Bu sistem oyuncuları stratejik seçimler yapmaya zorlayacak ve her silahın benzersiz bir yapıya sahip olmasını sağlayacak. Yeni hareket sistemi de oldukça iddialı görünüyor. Reddit forumlarında paylaşılan videolarda karakterlerin artık silahla birlikte dalış yapabildiği ve kenara eğilerek nişan alabildiği görülüyor.

Kayarak ve zıplayarak ateş etmek gibi dinamik hareketler, oynanışı bambaşka bir seviyeye taşıyacak gibi duruyor. Electronic Arts'ın açıklamalarına göre Battlefield 6 için şimdiye kadar 400 milyon doların üzerinde bütçe harcandı.

Şirket, oyunun 100 milyon kişi tarafından oynanacağını öngörüyor. Bu rakam oldukça iddialı zira Battlefield 2042 sadece 20 milyon oyuncuya ulaşabilmişti.

Battlefield 6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Oyunun fiyatı konusunda ise 70 dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Bu fiyatlandırma, 2025'te çıkacak olan GTA 6 ile doğrudan rekabet anlamına geliyor. Forumlarda bazı oyuncular, aynı fiyata GTA 6'yı tercih edeceklerini belirtse de Battlefield'ın sadık hayran kitlesi yeni oyunu sabırsızlıkla bekliyor.

GTA 6 gibi bir rakip bu fiyatlardayken Battlefield 6'nın 70 dolar olacağı konuşuluyor. İkisi elbette ki çok farklı oyunlar. Ancak yine forumlarda dönen bilgilere göre bu fiyata Battlefield 6 almak yerine GTA 6 alacağını söyleyen pek çok Battlefield oyuncusu var.