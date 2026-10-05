Türkiye'de En Çok Satılan SUV Arabalar Açıklandı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) yeni bir rapor paylaştı. Bununla birlikte Türkiye'de en çok satılan SUV arabalar belli oldu. Rapora göre Togg T10X, zirvede yer almayı başardı. Listede ayrıca Renault, Tesla, Kia, Nissan, Hyundai, Peugeot ve Dacia dahil pek çok markanın otomobilleri bulunuyor.

Türkiye'de Eylül 2026'da En Çok Hangi SUV Arabalar Satıldı?

Togg T10X: 4.237 adet Renault Boreal: 3.220 adet Renault Duster: 2.305 adet Tesla Model Y: 1.725 adet Kia Sportage: 1.591 adet Nissan Qashqai: 1.552 adet Hyundai Tucson: 1.481 adet Peugeot 2008: 1.389 adet Hyundai Bayon: 1.375 adet Toyota C-HR: 1.243 adet

En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X, Eylül 2026 tarihinde en çok satılan SUV otomobili oldu. Bu otomobil geçtiğimiz ay 4 bin 237 satış adedine ulaştı. İkinci sırada 3 bin 220 satış adedi ile Renault Boreal, üçüncü sırada ise 2 bin 305 satış adedi ile Renault Duster bulunuyor.

Dördüncü sırada 1.725 satış adedi ile Tesla Model Y, beşinci sırada ise 1.591 satış adedi ile Kia Sportage konumlandı. Nissan Qashqai, altıncı sırada yer aldı. Bu arabanın Eylül ayında 1.552 adet satıldığı açıklandı. Bu otomobili 1.481 satış adedi ile Hyundai Tucson takip etti. Sekizinci sırada 1.389 satış adedi ile Peugeot 2008 mevcut.

Ocak-Eylül 2026'da En Çok Satılan SUV Arabalar Hangileri?

Togg T10X: 22.020 adet Renault Duster: 19.774 adet Toyota C-HR: 17.952 adet Volkswagen Taigo: 16.507 adet Peugeot 2008: 14.768 adet Kia Sportage: 13.482 adet Nissan Qashqai: 13.232 adet KG Mobility Torres: 12.374 adet Hyundai Bayon: 11.949 adet Hyundai Tucson: 11.780 adet

Türkiye'de Ocak ve Eylül ayları arasında en çok satılan SUV otomobiller listesinde Togg T10X zirvede konumlandı. Otomobil bu dönemde 22 bin 20 adet SUV satıldı. İkinci sırada 19 bin 774 satış adediyle Renault Duster , üçüncü sırada ise 17 bin 952 satış adediyle Toyota C-HR yer aldı. Bu otomobilleri 16 bin 507 satış adediyle Volkswagen Taigo takip etti.

Beşinci sırada 14 bin 768 satış adedi ile Peugeot 2008, altıncı sırada ise 13 bin 482 satış adedi ile Kia Sportage bulunuyor. Nissan Qashqai ise yedinci sırada konumlandı. Bu otomobilin 2026 yılının Eylül ayında 13 bin 232 adet satıldığı açıklandı. KG Mobility Torres 12 bin 374 satış adedi ile sekizinci sırada yer aldı.

Ocak-Eylül 2026'da En Çok SUV Araba Satan Markalar Hangileri?

Volkswagen: 47.373 adet Renault: 37.803 adet Peugeot: 33.252 adet Hyundai: 27.136 adet Toyota: 22.484 adet Togg: 22.020 adet Kia: 19.544 adet Chery: 17.357 adet Nissan: 16.511 adet Citroen: 14.967 adet

Türkiye'de Ocak ve Eylül ayları arasında en çok SUV otomobil satan marka Volkswagen oldu. Şirket, Ocak-Eylül 2026 döneminde 47 bin 373 satış adedine ulaştı. İkinci sırada 37 bin 803 satış adediyle Renault, 33 bin 252 satış adediyle Peugeot konumlandı. Bu markaları 27 bin 136 satış adedi ile Hyundai takip etti.

Toyota'nın beşinci sırada yer aldığı açıklandı. Şirket, Ocak-Eylül 2026 döneminde 22 bin 484 satış adedine ulaştı. Altıncı sırada 22 bin 20 satış adedi ile Togg, yedinci sırada ise 19 bin 544 satış adedi ile Kia konumlandı. Listede ayrıca 17 bin 357 satış adedi ile Chery, 16 bin 511 satış adedi ile Nissan, 14 bin 967 satış adedi ile Citroen yer aldı.