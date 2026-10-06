8000 mAh Bataryalı OPPO F35 Tanıtıldı

OPPO yeni bir telefon tanıttı. Bununla birlikte F35 isimli modelin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan cihaz, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

OPPO F35'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,57 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1.400 nit

İşlemci: Dimensity 6360 Max

RAM: 6 GB ve 8 GB

Depolama: 128 GB

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Ana Kamera: 50 MP

Monokrom Kamera: 2 MP

Ön Kamera: 50 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Ağırlık: Yaklaşık 205 gram

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69K sertifikası

OPPO F35'in Ekran Özellikleri Neler?

6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.400 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesine imkân tanıyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

OPPO F35'in İşlemcisi Nasıl?

OPPO'nun yeni telefonunda MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 6360 Max işlemcisi mevcut. İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu arada 6 nm işlemci, 12 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. Verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

OPPO F35'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde monokrom kamera bulunuyor. Yaklaşık 205 gram ağırlığında olan telefonun ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu arada OPPO F33'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

OPPO F35 Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO F35'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla F35'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

OPPO F35'in Fiyatı Ne Kadar?

6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 404 dolar (19.868 TL)

8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 446 dolar (21.934 TL)

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır.