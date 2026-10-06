OPPO 144Hz AMOLED Ekranlı Telefon Tanıttı! 8 GB RAM ve Dahası

OPPO, F35 Pro'yu tanıttı. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Cihaz yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Bu arada telefonda 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut.

OPPO F35 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,77 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 1.800 nit

İşlemci: Dimensity 7360 Max

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Batarya: 8.000mAh

Hızlı Şarj: 80W

Ana Kamera: 50 MP (f/1.8)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP (f/2.2)

Ön Kamera: 50 MP (f/2.0)

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16.5

Ağırlık: Yaklaşık 210 gr

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69K, IP69, IP68 ve IP66 sertifikaları

OPPO F35 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Dimensity 7360 Max işlemcisinden alıyor. İşlemcide 2.5 GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A78 çekirdeği ve 2.0 GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A55 çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirser serinin bir önceki modeli OPPO F33 Pro'da Dimensity 6360 Max işlemcisi tercih edilmişti.

MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 6360 Max'te 2.4 GHz hızında çalışan iki adet Cortex-A76 çekirdeği ve altı adet Cortex-A55 çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdeği yer alıyor. Bu arada Dimensity 7360 Max, 4 nm üretim süreciyle geliştirildi.

OPPO F35 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

F35 Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Yaklaşık 210 gram ağırlığında olan telefonun ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ön kamera mevcut.

OPPO F35 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 1.800 nit parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Çok canlı renklere sahip olan AMOLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu arada F33 Pro'da 6,57 inç ekran boyutu, 1080 x 2372 piksel çözünürlük, AMOLED ekrani, 120Hz yenileme hızı ve 1400 nit parlaklık yer alıyor.

OPPO F35 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla F35 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. F35 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

OPPO F35 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 477 dolar (23.458 TL)

8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 518 dolar (25.474 TL)

8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 570 dolar (28.030 TL)

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada Bu arada IP69K, IP69, IP68 ve IP66 sertifikaları sayesinde telefon belirli seviyeye kadar suya ve toza dayanıklı olacak. Dolayısıyla kullanıcılar dışarıda yağmur yağarken "telefon acaba su geçirecek mi" endişesi yaşamayacak.