Black Ops 7 Çıkış Günü Haritaları ve Modları Açıklandı

Black Ops 7 ile buluşmaya fazla bir zaman kalmadı. Önümüzdeki hafta Cuma günü serinin yeni oyunu satışa sunulacak ve esas Battlefield 6 ve Call of Duty: Black Ops 7 rekabeti başlamış olacak. Bunun öncesinde de Activision, ilk günden oyunda yer alacak çok oyunculu modların, haritaların ve operatörlerin listesini paylaştı. Görünüşe göre bizi zengin bir karşılama bekliyor.

Black Ops 7, İlk Günden Zengin Bir İçerikle Oyuncuların Karşısına Çıkacak

Xbox Games Showcase 2025 kapanışında duyurulan yeni Call of Duty, 14 Kasım 2025 Cuma günü bütün oyuncuların erişimine açılacak. Senaryo moduna ek olarak Multiplayer ve Zombies modlarının da olacağı oyun için sabırsız bekleyiş sürüyor.

Halihazırda ön-siparişe açık olan Black Ops 7 için Activision tarafından yapılan duyuru ile on altı adet 6v6 ve iki 20v20 olmak üzere on sekiz haritanın bulunacağı kesinlik kazandı. Dahası ise bu haritalar, ilk sezonun başlaması öncesinde seçilebilir olacaklar. Liste şu şekilde;

Blackheart (6v6 ve 2v2, Küçük)

Colossus (6v6, Küçük)

Cortex (6v6 ve 2v2, Küçük)

Den (6v6, Orta)

Exposure (6v6, Orta)

Express (6v6, Orta)

Flagship (6v6 ve 2v2, Küçük)

Hijacked (6v6, Küçük)

Homestead (6v6, Küçük)

Imprint (6v6, Orta)

Nuketown 2025 (6v6, Küçük, 20 Kasım 2025 Perşembe günü eklenecek)

Paranoia (6v6 ve 2v2, Küçük)

Raid (6v6, Orta)

Retrieval (6v6, Orta)

Scar (6v6, Orta)

The Forge (6v6, Orta)

Toshin (6v6, Orta)

Mission: Edge (Skirmish 20v20, Geniş)

Mission: Tide (Skirmish 20v20, Geniş)

Black Ops 7 ile Sevilen Modlar da Dönüş Yapacak

Diğer yandan modlar açısından da iddialı bir başlangıcın yapılacağını söyleyebiliriz. Öyle ki, bizleri on altı farklı mod bekliyor. Aralarında yeni Overload modunun yanı sıra Skirmish ve oyuncuların aşina olacağı Domination, Team Death Match, Hardpoint ve Search and Destroy karşımıza çıkıyor.

Overload

Team Deathmatch

Domination

Search and Destroy

Kill Confirmed

Free-For-All

Hardpoint

Kill Order

Control

Face Off Moshpit

Skirmish

Gunfight

Face Off Domination

Face Off Team Deathmatch

Face Off Kill Order

Face Off Kill Confirmed

Bir diğer dikkat çeken taraf ise operatörler oluyor. Verilen bilgilere bakılırsa, ilk günden kadroda on altı isim karşımıza çıkacak. Aralarından sekiz tanesi Zombies mürettebatı olacak iken, birçoğu da ilk günden erişilebilir olacak. Ne var ki geri kalanlardan bazıları için Vault sürümü gerekli olup, bazıları için de belirli bir seviyeye ulaşmak durumunda olacağız.

Black Ops 7 oyununun ilk günden muazzam bir içerik zenginliği ile oyuncuların karşısına çıkacak olması karşısında uzmanlar, rakibi Battlefield 6 oyununun satışlarda önüne geçeceğini düşünüyor. Bakalım gerçekten de öyle olacak mı? Gelişmeleri takipte olacağız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Activision tarafından açıklanan Black Ops 7 çıkış günü içerikleri yeterli seviyede mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.