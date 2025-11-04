CoD: Black Ops 7'nin Gereksinimleri Belli Oldu! Herkes Oynayamayacak

Yakın bir zamanda oyuncularla buluşacak olan Call of Duty: Black Ops 7'nin PC sürümü ile ilgili çok önemli bir gelişme paylaşıldı. PC oyuncularının yeni oyunu oynamak için önemli bir gereksinimi karşılaması gerekecek. Anti hile sistemini daha da geliştirmek adına atılan bu adım, bazı oyuncuların Activision'ın yeni oyununu deneyimleyememesine neden olacak.

CoD: Black Ops 7'de TPM 2.0 Şartı Olacak

Call of Duty hakkında gelişmelerin paylaşıldığı resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımda PC oyuncularının oyunu oynamak için TPM 2.0 ve Secure Boot'u etkinleştirmesi gerekecek. Bu şartı karşılayamayan oyuncuların Call of Duty: Black Ops 7'ye erişmesi mümkün olmayacak.

Bu adımın atılmasının temelinde yeni hilelerin büyük bir çoğunlukla çekirdek seviyesinde çalışması yatıyor. Bu durum, söz konusu hilelerin dosyaları kontrol etmeye odaklanan standart anti hile yazılımları tarafından algılanmasını bir hayli zorlaştırıyor. TPM 2.0 da bu zorluğu aşmak için şart koşuluyor.

Windows 11'in temel gereksinimlerinden biri olan TPM 2.0, sistemin bütünlüğünü doğrulayarak herhangi bir kurcalama işleminin gerçekleştirilmediğinden emin oluyor. Secure Boot ise bilgisayar açılırken sadece güvenilir (Microsoft gibi yayıncılar tarafından doğrulanmış ve imzalı) hizmetlerin yüklenmesini sağlıyor. Bu ikisi bir arada kullanıldığında ise hilecilerin çekirdek düzeyinde çalışan hile yazılımları kullanması ve donanım bilgilerini değiştirme gibi yöntemlere başvurması imkânsız hâle geliyor.

Bu zorunluluğun Battlefield 6 oyuncuları için de geçerli olduğunu belirtelim. Electronic Arts'ın EA Sports FC 26 gibi diğer oyunlarında yer alan Javelin anti hile sistemini kullanıyor. Call of Duty'nin anti hile sistemi gibi bu anti hile sistemi de gelişmiş hileleri engellemek için çekirdek düzeyinde çalışıyor.

Çalışma biçimine bakıldığında bu anti hile sistemlerinin çok adil bir oyun ortamı sunacağı düşünülebilir. Ancak geçmişte çekirdek düzeyinde çalışan anti hile sistemlerinin aimbot gibi hileler kullanan oyuncuları engelleyemediği ve hatta masum oyuncuların hesaplarının yanlışlıkla yasaklanmasına neden olduğu gibi birçok iddia öne sürüldü.

Tüm bunları göz önünde bulunduran bazı oyuncular, söz konusu anti hile sistemlerinin Call of Duty: Black Ops 7 de dahil olmak üzere hiçbir oyunda kullanılmasını istemiyor. Peki, sizin bu konuya ilişkin görüşleriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.