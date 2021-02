Black Ops Cold War Outbreak Modu Geliyor: İşte İlk Detaylar!

Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde satışa sunulan Call of Duty: Black Ops Cold War, Aralık ayı itibarıyla Battle Pass sistemine dahil olmuş ve aynı zamanda Call of Duty: Warzone ile birleşme gerçekleşmişti. Bildiğiniz gibi halihazırda ilk sezon devam ediyor ama diğer yandan da ikinci sezon için hazırlıklar yapılıyor. Yakın bir zaman önce yapılan duyuru ile 25 Şubat 2021 tarihinde başlayacağı müjdelenmişti. Şimdilik ne tür içeriklerin geleceği pek belirtilmemiş olsa da, yeni sezonda Call of Duty: Black Ops Cold War Outbreak modu geliyor diyebiliriz. İşte detaylar!

Call of Duty: Black Ops Cold War Outbreak modu ile ilgili işaretler yakın bir zaman önce verilmişti. Bunlardan ilki geçtiğimiz hafta gerçekleşmiş ve Verdansk haritası üzerinde test makineleri ortaya çıkmıştı. Önceki gün ise yeni mod, seriye ait uygulama üzerindeki bir ibare ile ortaya çıkmıştı. Activision bu ibareyi kısa süreden kaldırmış olsa da, kısa sürede internet mecraları tarafından yayılmış ve yeni modun ikinci sezon ile geleceği bir nevi onaylanmış oldu.

Black Ops Cold War Outbreak Modu Detayları

Bu gelişmenin üzerinden çok geçmeden, yayıncı Activision ve geliştirici Treyarch tarafından Call of Duty: Black Ops Cold War Outbreak resmi olarak duyuruldu. Verilen detaylara göre bu yeni büyük çaplı Zombies modu, hem Dark Aether hikayesini devam ettirecek iken hem de genişleyen açık dünya üzerinde mücadeleye girme fırsatı sunacak.

Outbreak, Ural dağlarındaki devasa alanlarda geçecek. İster yürüyerek, isterseniz de araç kullanarak yürüyen ölü hedeflerinin, istihbaratının ve topluluklarının izini süreceksiniz. Treyarch oynanışa dair pek fazla bir detay vermemiş olsa da, şimdiye kadar bahsedilen bazı takım hedeflerine bakılırsa, elit düşmanları avlamak için uydu takibi kullanacak, bir izciye eşlik edecek ve sınırlandırılmış Aether bölgesinde sürülere karşı ayakta kalmaya çalışacaksınız.

Haritadan çıkmanın tek yolu ise yeteri kadar araştırma tamamlamış olmaktan geçiyor. Ne var ki bunu yapmak yerine Dark Aether geçidi ile yeni bir bölgeye giderek daha fazla meydan okumayı tamamlamak ve bu bağlamda daha fazla ödül kazanmayı da tercih edebileceksiniz.

Call of Duty: Black Ops Cold War Outbreak modunun dışında yeni bir saha geliştirmesi ve cephane modu, Refined ve Flawless Aetherium Crystal’leri ile aşabileceğiniz iki yeni yetenek kademesiin de oyuna ekleneceği söyleniyor.

İkinci sezonun 25 Şubat 2021 Perşembe günü başlayacak. Haliyle, merak edilen detayların paylaşılması için çok fazla beklemek durumunda olmayacağız. Muhtemelen önümüzdeki haftanın başlarında Activision ve Treyarch, gerçekleştirecekleri yeni duyuru ile bizlere sunacakları tüm yeni içerikler hakkında detaylıca bilgilendirme yapacaklardır. Gelişmeleri takipte olacağız.