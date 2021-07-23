Black Ops Cold War Ücretsiz Erişim Programı Başladı

Eğer son Call of Duty oyununu henüz oynama fırsatı bulamamışsanız, Black Ops Cold War ücretsiz erişim programı ile yedi gün kadar vakit geçirmeniz mümkün olacak. Hangi modlara erişim sağlayabileceğiniz ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Oyun dünyasının en çok satan serileri arasında önemli bir yere sahip olan Call of Duty, Call of Duty: Modern Warfare ile Battle Pass sistemine geçiş yapmıştı. Bu sistem ile artık hem ücretli hem de ücretsiz yeni içerikler sezonluk olarak oyuncuların beğenisine sunuluyor.

Bildiğiniz gibi halihazırda Call of Duty: Black Ops Cold War için dördüncü sezon arası bir güncelleme yayınlanmış ve planlanmış olan bütün yeni içerikler de oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Serinin aktif oyuncu kitlesini daha fazla genişletmeyi isteyen Activision, artık bir gelenek haline gelen her bir sezon arası güncellemenin ardından gerçekleştirilen ücretsiz erişim programının yenisini başlattı.

Black Ops Cold War Ücretsiz Erişim Fırsatını Kaçırmayın

PC (Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series platformlarını kapsayan bu ücretsiz erişim, 22 - 29 Temmuz 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Ancak sadece Multiplayer ve Zombies modları denemeye açık olacak.

Multiplayer tarafında, Nuketown ‘84 ve Hijacked haritalarını içeren NukeJacked 24/7’ye, Party Games’e, Paintball Moshpit’e, on ikiye on iki Moshpit, kırk oyuncunun katılımıyla gerçekleştirilen Team Deathmatch ile Moshpit’e, altıya altı Rush haritasına ve çok daha fazlasına erişim sağlayabileceksiniz.

Zombies tarafında ise son yayınlanan Mauer der Toten, Die Maschine ve Firebase Z haritalarını deneyebileceksiniz. Sizi Berlin şehrine götürecek olan Mauer der Toten Dark Aether hikayesinin yeni bölümü iken, Die Maschine ve Firebase Z ise hikayenin dayanak noktaları oluyorlar. Eğer PlayStation 4 veya PlayStation 5 kullanıcısıysanız, ekstradan Onslaught moduna da erişim hakkınız olacak.

Eğer ücretsiz erişim programının sonunda oyundan memnun kalırsanız, platform tercihinize göre PlayStation veya Xbox mağazasından indirimli olarak tam sürüme geçiş yapabilmeniz mümkün olacak. Platformlara göre sürümlerin indirim oranlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

PlayStation 4 ve PlayStation 5

Call of Duty: Black Ops Cold War Standart Sürüm - % 50 indirimle 299.50 TL

Call of Duty: Black Ops Cold War - Cross-Gen Paketi PS4 & PS5 - % 50 indirimle 334.50 TL

Call of Duty: Black Ops Cold War - Seçkin Sürüm PS4 & PS5 - % 40 indirimle 479.39 TL

Xbox One ve Xbox Series