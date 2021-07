Black Ops Cold War ve Warzone Season 4 Reloaded İçerikleri Detaylandırıldı

Call of Duty: Black Ops Cold War ve Warzone Season 4 Reloaded ile sezon arası içerik güncellemesinin tarihi duyuruldu. Call of Duty resmi sayfası üzerinden yapılan açıklama ile yeni güncellemenin hangi içerikleri oyuncuların beğenisine sunacaklarıyla ilgili detaylar haberimizde.

Black Ops Cold War ve Warzone için Season 4 Reloaded İçerikleri Neler?

Activision ve Treyarch tarafından resmi Call of Duty sitesi aracılığıyla paylaşılan detaylara göre, Season 4 Reloaded 15 Temmuz 2021 Perşembe günü itibarıyla başlayacak. Zombies için ilk günden tur tabanlı Mauer Der Toten haritası ve Call of Duty: Black Ops ile seriye dahil olan Mule Kick takviyesi, LT53 Kazimir el bombası üretim imkanı ve CRBR-S silahı oyuncuların beğenisine sunulacak. Mule Kick ile Requiem ajanları üç silah birden taşıyabilecekler. Bu takviyeyi beş defa geliştirmeniz mümkün oluyor. CRBR-S silahına sahip olabilmek için Mauer Der Toten haritasını araştırmanız gerekecek.

Zombies için ayrıca PlayStation konsollarına özel olan Onslaught için yeni içerikler de yayınlanacak. Sezon arası güncellemenin bir parçası olarak yeni bir harita, zaman sınırlı yeni bir mod ve Legendary LMG Silah Planı da yayınlanacak.

Multiplayer tarafında yeni çok oyunculu harita Rush ve yeni modlar Capture the Flag ve Paintball Moshpit eklenecek. Capture the Flag, düşman bayrağını kapıp kendi tarafınıza getirirken aynı zamanda da kendi bayrağınızı savunduğunuz bir oynanış sunar iken Paintball Moshpit ise görsel etki ve ses efektleri ile çok oyunculu modlara farklı bir tat katacak. Rush 24 / 7 ve Cranked Moshpit adıyla yeni Playlist’lerin ve League Play için de silah planı ve Call of Duty League süs ödüllerinin ekleneceği söyleniyor.

Season 4 Reloaded ile Call of Duty: Warzone için de yeni içerikler eklenecek. Güncellemenin yayınlanması ile ücretsiz oyun için OTs 9 ve ilerleyen haftalarda da Mace iki yeni silah, yine sezonun ilerleyen zamanlarında Weaver adıyla yeni bir operatör, oyun içi mağaza için CDL Team Supporter Pack, Special Ops Pro Pack, Tracer Pack: Firestorm Maxi Mastecraft ve Mothership Mastercraft, Magma Fury ve daha fazlası oyuncuların beğenisine sunulacak

Call of Duty: Warzone için ayrıca görev tabanlı Payload adıyla yeni bir mod ve yeni bir Killstreak olan Sentry Gun eklenecek iken, Blueprint Blitz etkinliği gerçekleştirilecek. Payload modunda, siz ve diğer otuz dokuz operatör, iki karavan için savaşacak. Yük kapasitesi ise bunda büyük etken olacak. Bir takım bu araçların kontrol noktalarında geçmesinde eşlik ederken, diğer takım ise görevi sabote etmeye çalışacak. Bu süreçte yola bariyer çekip takımınıza yardımda bulunabilmek için binalar satın alabileceksiniz.

Blueprint Blitz etkinliği ise dünya genelini kapsayacak olup, önceki sezonlardan silah planları kazanmanızı sağlayacak. Eğer önceki sezonları oynamamışsanız, bu etkinlik sizin için iyi bir fırsat olabilir.

Son olarak, Activision ve Treyarch Call of Duty: Black Ops Cold War için Ücretsiz Erişim programının gerçekleştirileceğini duyurdu. 22 - 29 Temmuz 2021 tarihleri arasında geçerli olacak bu program ile Rush ve Mauer Der Toten haritaları dahil olmak üzere birçok çok oyunculu modu ve Zombies’i deneme fırsatı bulacaklar.