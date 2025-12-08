7.300 mAh Bataryalı Tablet Geliyor! Özellikleri Ortaya Çıktı

Black Shark, kullanıcılarla buluşturmaya hazırlandığı yeni tablet hakkında önemli bir ipucu paylaştı. Oyuncu tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken yeni tabletin ekran büyüklüğü son yapılan paylaşımla birlikte açıklığa kavuşturuldu. Geriye kalan özelliklerin eksikliği ise güvenilir bir kaynak tarafından sızdırılan bilgilerle dolduruldu.

Black Shark'ın Yeni Tabletinin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu : 8.8 inç

: 8.8 inç İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Batarya : 7.300 mAh

: 7.300 mAh Şarj Hızı: 20W

Black Shark'ın yeni tableti, 8.8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Bu ayrıntı paylaşılmış olmasına rağmen tabletin adı henüz resmî olarak açıklanmadı fakat paylaşılan görselden de görülebileceği üzere cihaz, kullanıcıların artık aşina olduğu Black Shark'ın oyuncu tasarımına sahip olacak. Gri tonlara sahip olacak cihazın arka tarafında bir "S" logosu yer alacak. Cihazın yan tarafında ise kırmızı renkli bir güç düğmesi ile ses düğmeleri bulunacak.

Tabletin arka tarafında tek bir kamera ve onun altında ise LED flaş yer alacak. Bu cihazda bir ilk olarak Qualcomm işlemcisi tercih edilecek. Hatta bunun Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi olacağına dair söylentiler mevcut. Bu işlemci, bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Büyük merak uyandıran cihaz, 7.300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte 20W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu yüksek batarya kapasitesi, tableti oldukça uzun bir süre kullanmanızı mümkün hâle getirecek. Böylece yoğun güç tüketen uygulamaları kullananlar için büyük avantaj sağlayacak. Bu arada tabletin henüz ne zaman piyasaya sürüleceği belirtilmedi ancak paylaşılan görsellerden dolayı yakın zamanda tanıtılması bekleniyor.