1.589 TL Değerindeki Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz! Acele Edin

Steam'de artık her hafta bazı oyunlar ya tamamen ücretsiz dağıtılıyor ya da onları kısa süreliğine bedava oynamak mümkün hâle geliyor. Spiders tarafından geliştirilen rol yapma oyunu da ikinci kategoride yer alıyor. Geliştirici, sadece sınırlı bir süre boyunca oynaması ücretsiz olan bu oyunu denemenize fırsat sunuyor.

Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

GreedFall: The Dying World, Steam'de oynaması ücretsiz hâle geldi. Oyun normalde 34.99 dolara (1.589 TL) fiyata satılıyor ancak oyunu 17 Mayıs 2026 saat 20.00'de tekrar ücretli hâle gelene kadar bu ücreti ödemeden oynamanız mümkün. Belirtilen tarihten sonra ise oyuna ücretsiz erişiminizi kaybedeceksiniz.

GreedFall: The Dying World Nasıl Ücretsiz Oynanır?

Steam'in masaüstü sürümünü açın.

Mağazaya gidin.

Arama kısmına "GreedFall: The Dying World" yazın.

Oyunun isminin üzerine basın ve mağaza sayfasına gidin.

"Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.

Burada bir parantez açmakta fayda var. Spiders'ın oyunu yalnızca belirli bir süreliğine ücretsiz erişime açıldı. Oyunun mağaza sayfasına gittiğinizde yine satın alma seçeneğini göreceksiniz ama bununla ilgilenmeyin. En üst kısımda "Oyunu Oyna" seçeneğine basın. Bu, oyuna 17 Mayıs 2026 saat 20.00'ye kadar bedava oynamanızı sağlayacak. Tabii, bu seçeneği görmek için Steam'in masaüstü istemcisini kullanmanız gerektiğinin altını çizelim. Mobil sürüm kullanmayın, oyunu oynama seçeneğini göremezsiniz.

GreedFall: The Dying World Nasıl Bir Oyun?

GreedFall: The Dying World, rol yapma oyunları arasında konumlandırılıyor. Oyunda karakteri tamamen siz oluşturup özelleştiriyorsunuz. Hangi yeteneklere yoğunlaşacağı, sorunları nasıl çözeceği ve daha birçok detayı siz belirliyorsunuz. O yüzden her oyuncuyu farklı bir oynanış bekliyor. Kimi anlaşarak sorunları çözerken kimi direkt savaş başlatıyor. Bu konuda size seçim imkânı tanıması sayesinde zengin oyun deneyimi elde ediyorsunuz.

GreedFall: The Dying World'ü Kimler Severek Oynar?

GreedFall: The Dying World, oynadığınız oyunda sadece savaşmak değil, verilen kararlarla birçok şeyi değiştirmek istiyorsanız severek oynayacağınız bir oyun. Özellikle keşif yapmayı sevenlerin de hoşuna gidecek bir dünya sunuyor. Döneminin atmosferini yansıtmayı başaran yapım, çoğu kişi tarafından sadece etrafa bakmak için bile oynanabiliyor.

GreedFall: The Dying World'ü Kimler Sevmez?

Her oyun gibi GreedFall: The Dying World de herkesin hoşuna gidecek bir oyun değil. Eğer sürekli aksiyon olan oyunları oynamaya alıştıysanız bu oyun sıkılmanıza sebep olabilir. Daha çok anlatım ön planda ve biraz ağır bir ilerleyişi bulunuyor. Özellikle türle uzaktan yakından alakası olmayanlar, oyundan daha kolay uzaklaşacaktır.

GreedFall: The Dying World'ün Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1500X

Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1500X RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT

NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

30 GB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 12

GreedFall: The Dying World'ün Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 5 5600x

Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 5 5600x RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon 6700XT

NVIDA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon 6700XT Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

30 GB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 12

Editörün Yorumu

GreedFall: The Dying World, kimi oyuncular tarafından çok sevilirken kimi oyunlar tarafından da çok büyük eleştirilere maruz bırakılan bir oyun. Doğrusunu söylemek gerekirse ben ilk grupta yer alıyorum. Oyun benim için hâlâ çok yeni sayılır. Tabii ki üzerinde durulması gereken bazı yönleri bulunuyor ancak bunların zaman içinde çözülebilecek şeyler olduğu kanaatindeyim. Steam'de ücretsiz oynanabilir hâle gelmesi, oyunun daha geniş bir kitleye ulaşmasına ve farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesini sağlayacaktır.