Yeni Akıma Hazır Olun: Instagram Merakla Beklenen Özelliği Sundu

Instagram'ın çatı şirketi Meta, bir süredir BeReal tarzı uygulama ve özellik üzerinde çalışıyordu. Yeni yapılan duyuruya göre Instants olarak adlandırdığı bu özellik, sosyal medya platformuna eklendi. Bununla birlikte Instants'ın bağımsız uygulaması da belirli ülkelerdeki kullanıcıların erişimiyle sınırlı olacak şekilde yayınlandı.

Instants Nedir?

Instants, Instagram kullanıcıları için sunulan, yakın arkadaşlar ya da karşılıklı olarak takipleşilen kişilerle paylaşılan, bir kez görüntülendikten sonra kaybolan fotoğraflar mantığına dayanan yeni bir özellik. Bu tür özellikler şimdiye kadar platformda zaten yer alsa da bunun diğer özelliklerden ayıran önemli farkı bulunuyor.

Bir fotoğraf çektikten sonra efekt eklemeniz ya da düzenleme işlemi gerçekleştirmeniz mümkün değil. Sadece yazı yazmanıza izin veriliyor, bunun dışında küçük bir dokunuş bile yapamıyorsunuz. Birçok kişi, bunu önceden çekilmiş ve düzenlenmiş olan bir fotoğraf yükleyerek aşabileceğini düşünebilir ama Instagram, onu da düşündü ve önlem aldı.

Telefonunuzun galerisinden eski bir fotoğraf yüklemenize izin verilmiyor. Buradaki eskiden kasıt, herhangi bir zaman dilimi olabilir. İsterse bir dakika önce çekilmiş olsun, onu yükleyemezsiniz. Yalnızca anlık olarak çekimlere izin veriliyor. Paylaşılan fotoğraflar 24 saatin sonundaysa tamamen siliniyor.

Instagram'da Instants Özelliği Nasıl Kullanılır?

Instants özelliği, Instagram'ın direkt mesajlar bölümüne eklendi. Bu bölümü açtıktan sonra sağ alt köşede "Instants" yazısı belirecektir. Bunun üzerine basarak kamerayı açabilir ve fotoğrafınızı çekebilirsiniz. İsterseniz bir açıklama da yazdıktan sonra bu fotoğrafı kimlerin göreceğini (yakın arkadaşlarınız mı yoksa karşılıklı olarak takipleştiğiniz kişiler mi) belirleyebilirsiniz.

Paylaşımı yaptıktan sonra arkadaşlarınız bu fotoğraflara emoji ile tepki verebilir, yanıt bırakabilir ya da size kendi anlık fotoğraflarını gönderebilir. Bu arada söz konusu özelliğin sosyal medya platformunun kullanıcılarına yeni sunulmaya başlandığını, bu yüzden de şu an herkes tarafından görülemeyeceğini belirtelim.

Instants Özelliği ve Uygulamasını Kimler Kullanabiliyor?

Instants özelliği, dünya genelindeki tüm Instagram kullanıcıları için kullanıma sunuldu ancak Instants uygulaması şu an belirli ülkelerde erişime açık durumda. Şimdilik Türkiye'de indirilemeyen bu uygulama, ilerleyen süreçte Türkiye de dahil olmak üzere diğer tüm ülkelerde yüklenebilir hâle gelecek.

Instants İçin Hangi Güvenlik Önlemleri Alındı?

Arkadaşlarınız Instants özelliğini kullanarak paylaştığınız fotoğrafların ekran görüntüsünü alamıyor veya ekran kaydı özelliğini kullanamıyor. Yanlışlıkla bir fotoğraf gönderirseniz ya da bir fotoğrafı gönderdikten sonra içinize sinmezse onu arkadaşınız görmeden önce hızlı bir şekilde silebiliyorsunuz.

Bu arada Instants uygulaması için de bazı önemli tedbirler alındı. Ebeveyn denetimi, bu uygulamada da geçerli olmaya devam ediyor. Ebeveynler, çocuklarının güvende olup olmadığını yine takip etmeye devam edebiliyor. Ayrıca genç kullanıcı olarak nitelendirilen hesapların 22.00 ile 07.00 arasında bildirimleri otomatik olarak kapatılıyor. Öte yandan Instants, Instagram ile bağlantılı olduğu için burada harcanan süre Instagram için belirlenen süreye dahil ediliyor. Yani sınır belirlenmişse Instants kullanarak da bunu artırabiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

Meta, sosyal medya platformlarına şimdiye kadar diğer uygulamalardaki popüler olabilecek özellikleri ekleyerek kendi kullanıcı kitlesini tutarken bir yandan da yeni kullanıcıların dikkatini çekmeyi hedefledi. Ne var ki BeReal, 2020 yılında piyasaya sürülmesine rağmen bu uygulamayı kendi platformuna entegre etmesi epey zaman aldı. Yine de epey ilgi çekici olduğu aşikâr. Eğer beklendiği gibi geniş çaplı olarak benimsenirse hem Instagram'ın hem Instants uygulamasının kullanım oranı ile gündeme gelmesi olası.