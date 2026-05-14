OPPO'dan Çok Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! 200 MP Kameraya Sahip

OPPO'nun yeni amiral gemisi modeli Find X10 Pro Max'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Find X10 Pro Max'in ekran boyutu ortaya çıktı. Telefon, Find X9 Pro'dan daha büyük bir ekrana sahip olacak. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

OPPO Find X10 Pro Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,89 inç

6,89 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K İşlemci: Dimensity 9600 Pro

Dimensity 9600 Pro Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 200 MP veya 50 MP

200 MP veya 50 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X10 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,89 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca 2K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Find X9 Pro'da 6,78 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3600 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3600 nit civarı parlaklık ve 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

3600 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

OPPO Find X10 Pro Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Find X10 Pro Max'te Dimensity 9600 Pro işlemcisi bulunacak. Henüz tanıtılmayan bu işlemci, MediaTek tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. Find X9 Pro'da Dimesnity 9500 tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı ortalama 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 9500 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda Find X10 Pro Max'te en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Bu arada 2 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

OPPO Find X10 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kameranın yanı sıra 200 megapiksel veya 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera da bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Periskop telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Find X9 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun ön kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde olabilir.

OPPO Find X10 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı ColorOS 16'ya sahip OPPO Find X10 Pro Max'in 2026 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Bu arada güçlü işlemcisiyle öne çıkan Find X9 Pro, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X10 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Find X9 Pro, Reno 15, A6 Pro ve Find N5 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X10'un Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Find X10 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadığını belirtelim.

OPPO Find X10 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Pro, 84 bin 999 TL'ye satılıyor. Find X10 Pro Max'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 87 bin TL civarında fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair herhangi açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Find X10 Pro Max'in en iyi amiral gemisi modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek çözünürlüğe sahip kameralar sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini söyleyebilirim. Cihaz ayrıca kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini belirteyim.