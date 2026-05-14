Samsung'un iPhone Ultra Rakibi Katlanabilir Telefonu Yolda! Kamerası Belli Oldu

Samsung’un önümüzdeki aylarda kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Galaxy Z Wide Fold ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Son sızıntılar yaklaşan katlanabilir telefonun kamerasının beklenenin aksine 200 megapiksel çözünürlüğe sahip olmayacağını ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Z Wide Fold Kamerası Nasıl Olacak?

Güvenilir sektör kaynakları Galaxy Z Wide Fold’un kamerasıyla ilgili son detayları paylaştı. Buna göre katlanabilir telefonun ana kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Mevcut Galaxy Z Fold 7’de kullanıldığını ve yaklaşan Z Fold 8’de de 200 megapiksel çözünürlüklü ana kamera yer alacağını düşündüğümüzde bu biraz şaşırtan bir gelişme oldu diyebiliriz.

Buna ek olarak katlanabilir telefonda 50 megapiksellik bir ultra geniş açı kamerası mevcut olacak. Kullanıcılar bu sensör sayesinde fotoğraf çekimlerinde kadraja daha fazla detay sığdırabilecekler. Bununla birlikte cihazda iki adet 10 megapiksellik selfie kamerası karşımıza çıkacak.

Galaxy Z Wide Fold Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutları: Kapak ekranı: 5.4 inç İç ekran: 7.6 inç

Ekran En‑Boy Oranı : 4:3

: İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Arka Kamera: ​50 megapiksel ana + 50 megapiksel ultra geniş açı

Ön Kamera: ​İki adet 10 megapiksel

Pil Kapasitesi: 4800 mAh

Şarj Desteği: 45W hızlı şarj

Boyutlar (yaklaşık, çerçeve dahil): Açık halde: 161,4 x 123,9 x 4,3 mm Kapalı halde: 161,4 x 82,2 x 9,8 mm



Galaxy Z Wide Fold Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Z Wide Fold’un kapak ekranı 5,4 inç boyutlarında olacak. İç ekranı ise 7,6 inç boyutlarıyla gelecek. Bununla birlikte iç ekran 4:3 ve dış ekran ise 4:3 en-boy oranına sahip olacak. Maalesef şu an için çözünürlük ve yenileme hızlarıyla ilgili bir detay paylaşılmadı. Fakat Galaxy Z Fold 7’nin 120Hz yenileme hızlarını desteklediğini dikkate aldığımızda muhtemelen yeni modelin de 120Hz’i desteklemesi bekleniyor.

Galaxy Z Wide Fold İşlemcisi Ne Olacak?

Katlanabilir telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Samsung modelleri için optimize edilmiş Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy isimli bir sürümü yer alacak. Bu yonga seti 3 nm mimariye sahip. Bu da 4 nm tabanlı diğer yongalara kıyasla daha verimli çalıştığı şeklinde yorumlanabilir.

Söz konusu yonga seti halihazırda Galaxy S26 Ultra'da da kullanılıyor. Oyun performansında ise PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Yani amiral gemisi bir donanım olduğunu ve mobil oyunlarda en ufak bir sıkıntı çıkarmayacağını söylemek mümkün.

Galaxy Z Wide Fold Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung'dan şu ana dek katlanabilir telefonun tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama gelmese de son raporlar şirketin 22 Temmuz'da bir Galaxy UNPACKED etkinliği düzenleyeceği yönünde. Çok yüksek ihtimalle bu etkinlikte Galaxy Z Wide Fold, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 gibi yeni nesil katlanabilir telefonların vitrine çıktığını göreceğiz.

Samsung halihazırda ülkemizde Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 gibi katlanabilir telefonlarını satıyor. Bu nedenle yaklaşan Galaxy Z Wide Fold'un da tanıtıldıktan kısa bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması kuvvetle muhtemel. Tabii yine de şirketin resmi açklamasını beklemenin her zamanki gibi daha iyi olacağını belirtelim.

Galaxy Z Wide Fold Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Z Fold 7 Türkiye'de 101 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa çıktığını biliyoruz. Galaxy Z Wide Fold ise bu modelden kamera gibi detaylarda daha düşük bir performans sunacağından muhtemelen 90 ila 100.000 TL arasında bir fiyata sahip olabilir.

Editörün Yorumu

Açıkcası Samsung'un Galaxy Z Wide Fold'da 200 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera kullanmasını bekliyordum. Son gelişmeler beni biraz şaşırttı diyebilirim. Ancak yine de ürünün iki adet 50 megapiksel kamerasıyla kullanıcıları üzeceğini düşünmüyorum. Diğer özellikleri de amiral gemisi seviyelerinde diyebilirim.