vivo'nun 7.000 mAh Bataryalı Telefonu İçin Geri Sayım! Tasarımı Sızdı

vivo'nun orta-üst seviye bir performans gösterecek yeni modeli S60 için geri sayım başladı. Daha önce Çin'de ön rezervasyonları başlayan akıllı telefonun son olarak tasarımıyla ilgili önemli detaylar paylaşıldı. Peki vivo S60 nasıl görünecek ve neler sunacak? İşte merak edilen detaylar!

vivo S60 Tasarımı Nasıl Olacak?

vivo'nun üst düzey yöneticilerinden Han Boxiao yaklaşan vivo S60’ın tasarımını gözler önüne seren bir görsel paylaştı. Buna göre akıllı telefon bir önceki nesle benzer bir tasarımla gelecek. Bizleri yine sol üst köşeye konumlandırılmış bir kamera kurulumu karşılayacak.

Görsellere baktığımızda kamera tasarımını doğrudan göremiyoruz. Şirket muhtemelen heyecanı canlı tutmak için cihazın sadece yandan görünümünü paylaşmayı tercih etti. Fakat tahminlerimize göre yine selefi gibi üç adet sensöre sahip kare bir kamera modülüyle gelecek.

vivo S60 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

vivo S60 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo S60’ın ekranı 6,9 inç boyutlarında olacak ve 1.5K çözünürlüğü destekleyecek. Bununla birlikte AMOLED ekranı sayesinde siyah renkleri en gerçekçi haliyle ve diğer renkleri de canlı bir şekilde göreceksiniz. Karşılaştıracak olursak geçen yıl çıkış yapan S50’de 6,59 inç büyüklüğünde, 1260 x 2750 piksel çözünürlüğü ve 120Hz tazeleme hızını destekleyen AMOLED bir ekran tercih edilmişti. Bunu dikkate alarak yeni modelde de 120Hz yenileme hızının mevcut olması söz konusu.

Kullanıcılar yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecekler.

vivo S60 İşlemcisi Ne Olacak?

vivo S50'de Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi kullanılmıştı. Son sızıntılara göre yeni modelde de bu yonga seti karşımıza çıkacak. İşlemcinin aynı olması yeni modelin performansı konusunda bir dezavantaj gibi görünse de söz konusu donanımın özellikle oyunlarda üst düzey bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. Yani marka işlemci değişikliğini bir sonraki nesle saklıyor olabilir.

Bu yonga setinden güç alan OnePlus Nord 5 üzerinde yapılan testlerde PUBG Mobile’ın 120 FPS ve Genshin Impact’in ise 90 FPS’de çalıştığını görüyoruz. Yani mobil pazardaki oyunları en ufak bir kasma veya donma olmadan akıcı bir şekilde oynama imkanınız olacak.

vivo S60 Bataryası Nasıl Olacak?

Cihazda 90W hızlarında şarj olabilen 7.000 mAh’lik bir batarya yer alacak. Bir önceki modelde ise aynı şarj hızlarını destekleyen 6.500 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Yani yeni modelin daha uzun kullanım süreleri sunacağını söyleyebiliriz.

vivo S60 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo S60 geçtiğimiz günlerde Çin'de ön rezervasyona açılsa da maalesef tanıtım tarihi henüz açıklanmadı. Fakat güvenilir kaynaklara göre akıllı telefon bu ay veya en geç haziran ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu etkinlikle birlikte cihazın tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyatlarını öğrenebileceğiz.

vivo S50 maalesef ülkemizde satılmıyor. Bu nedenle yaklaşan vivo S60'ın Türkiye'ye gelme ihtimali düşük. Tabii bunları tamamen bir tahminden ibaret olduğunu ve en doğru bilgi için şirketin resmi açıklamasını beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

vivo S60 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo S50 ilk tanıtıldığında 2.999 yuan (20.120 TL) seviyelerinde bir fiyat etiketine sahipti. S60'ın genel anlamda selefiyle benzer özellikler sunacağını biliyoruz. En azından sızıntılar bu şekilde. Bu nedenle akıllı telefonun devasa bir fiyat artışı olmadan 3.099 yuan (20.790 TL) seviyesinde bir fiyatla raflardaki yerini alması muhtemel. Bu da ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 42.000 TL bandına denk geliyor.

Editörün Yorumu

vivo S60'ın selefiyle aynı işlemciden güç alacak olması beni çok fazla şaşırtmadı. Zira Snapdragon 8s Gen 3 orta-üst segmentteki en güçlü yongalardan birisi. Oyun performansı da bunun bir kanıtı diyebilirim. Diğer özelliklerine gelecek olursam ekran boyutunun büyümesi oyun oynama ve film izleme gibi durumlarda önemli bir avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Pil kapasitesindeki 500 mAh'lik artış da benzer şekilde daha şarjın daha uzun süreler dayanacağı anlamına geliyor.