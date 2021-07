Black Widow Oyuncu Koltuğu Ön Siparişe Açıldı

Black Widow oyuncu koltuğu için şu anda ön sipariş verilebiliyor. Oyuncu koltuğu üreticisi AndaSeat, geçtiğimiz günlerde Disney+ ve beyaz perdede hayranlarıyla buluşan yeni Black Widow filminin çıkışını kutlamak için Disney ile iş birliği yaptı.

AndaSeat ayrıca şanslı bir kişinin oyuncu koltuğu kazanmasını sağlayacak bir yarışma düzenlendiğinin de müjdesini verdi. Oyuncu koltuğu üreticisi ve Disney daha önce Örümcek Adam (Spider-Man), Captain America, Iron Man de dahil olmak üzere pek çok sayıda Marvel karakterine özel oyuncu koltuğu üretip piyasaya sürmek için iş birliğinde bulunmuştu.

Yeni Black Widow koltuklarında oyunculara siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor. Bu koltuklar aynı zamanda Marvel karakterlerine özel koltukların en son üyesi oldu. Birinci sınıf oyuncu koltuklarının en başında Marvel logosu, onun altında ise Black Widow'un simgesi yer alıyor.

Lisanslıl Disney oyuncu koltukları, ön siparişe açıldı ve 499.99$ (4.226,92 TL) fiyat etiketi ile satılıyor. Koltuk, herhangi bir video oyunu oynarken omurganın sağlıklı bir şekilde durabilmesi için 90 ila 160 derecelik bir eğim sunuyor. Kara Dul (Black Widow) koltuğunu indirimli fiyata satın almak isteyen oyuncular ayrıca sunulan renk seçeneklerinden herhangi bir oyuncu koltuğuna oy vererek Marvel lisanslı bir koltuk kazanabilir veya satın alma işlemlerinde indirim kazanma fırsatını yakayalabilir.

Oyunculara sınırlı bir süreliğine sunulan fırsat, 27 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek. Oyuncuların şu anda fırsattan yararlanması için yaklaşık 1 ay süresi var. Sandalyenin her iki rengi de 449.99$ fiyat etiketine sahip. Ön sipariş veren oyunculara koltukların bu yılın ekim ayında ulaştırılması bekleniyor.

