Blackview Unisoc İşlemcili Yeni Tablet Tanıttı! Android 16'ya Sahip

Android tabletler arasına yeni bir model daha katıldı. Blackview, Zeno 2'yi tanıttı. Böylece tabletin özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz belli değil. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihazda Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. Tablet ayrıca 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip.

Blackview Zeno 2'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 8,68 inç

Ekran Teknolojisi: IPS

Ekran Çözünürlüğü: 800 x 1.340 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

İşlemci: Unisoc Tiger T310

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Batarya: 5.000 mAh

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 5 MP

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP54 sertifikası

İşletim Sistemi: Android 16

Boyutlar: 212,94 x 125,58 x 8,5 mm

Ağırlık: 332 gram

Blackview Zeno 2'nin Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. 212,94 x 125,58 x 8,5 mm boyutlarında ve 332 gram ağırlığında olan tabletin ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu arada Blackview Zeno'da 8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Blackview Zeno 2'nin İşlemcisi Nasıl?

Blackview Zeno 2 gücünü Unisoc Tiger T310 işlemcisinden alıyor. İşlemcide 2.0 GHz hızında çalışan bir çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda dört çekirdek bulunuyor. Bu işlemci, 12 nm üretim süreciyle geliştirildi. 12 nm işlemci, 24 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. Bu arada Blackview Zeno'da Unisoc T615 işlemcisi tercih edilmişti.

Blackview Zeno 2'nin Ekran Özellikleri Neler?

8,68 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, IPS ekran üzerinde 800 x 1.340 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 60Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 60 kez güncelliyor. Bu arada Blackview Zeno'da 8,0 inç ekran boyutu, 800 x 1.280 piksel çözünürlük, IPS ekran ve 90Hz yenileme hızı mevcut.

Blackview Zeno 2'nin Bataryası Kaç mAh?

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen tablet 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Şarj hızı ise henüz belli değil. Bu arada Blackview Zeno'da 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 10W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Blackview Zeno 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Blackview Tab 20 ve Blackview Tab 70 dahil olmak üzere Blackview'ın birçok tableti satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Blackview Zeno 2'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Blackview Zeno 2'nin özellikle günlük kullanım ve taşınabilirlik açısından dikkat çekici bir tablet olduğunu düşünüyorum. Cihaz internette gezinmek, sosyal medyada vakit geçirmek, e-kitap okumak ve video izlemek için kullanışlı bir boyuta sahip. IP54 sertifikası da önemli bir avantaj çünkü dışarıda beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başladığında tabletin su sıçramalarından etkilenmesi konusunda daha az endişe duyulabilir. Ancak bu sertifikanın cihazı tamamen su geçirmez yapmadığını da unutmamak gerekiyor.