OPPO Find X10 Ultra'nın Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı

OPPO'nun yeni telefonu Find X10 Ultra'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun kamera özellikleri açıklığa kavuştu. Ortaya çıkan bilgliere göre cihaz, yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebilecek. Bu arada telefonda Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisi bulunacak.

OPPO Find X10 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre OPPO Find X10 Ultra'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak.

Ana kameranın 1/1,12 inç büyüklüğünde bir sensöre sahip olacağı iddia edildi. 50 megapiksel çözünürlüğündeki persikop telefoto kamera ise 10x optik yakınlaştırma yapabilecek. Bu arada telefonun ön yüzeyinde 100 megapiksel çözünürlüğünde bir kameranın yer alacağı öne sürüldü.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serininbir önceki modeli OPPO Find X9 Ultra'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoot kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.

OPPO Find X10 Ultra'da Hangi İşlemci Bulunacak?

Telefonun Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. Bu işlemci, 2 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı yüzey alanına daha fazla transistör sığdırılabiliyor. İşlemcide 5.1 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 4.03 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 3.74 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor.

OPPO Find X10 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X10 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. OPPO Find X10 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Find X10 Ultra'nın yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini düşünüyorum. Ayrıca telefonun çok güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz bir şekilde çalıştırabileceğini söyleyebilirim.