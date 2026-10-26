İstanbul'daki PUBG Mobile Dünya Şampiyonası Finalinin Biletleri Satışa Çıktı

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11-13 Aralık 2026'da İstanbul'da oynanacak PUBG Mobile Global Championship (PMGC) Büyük Finali'nin biletleri satışa çıktı. Satışlar 24 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te erken dönem fiyatlarıyla başladı. Erken dönem fiyatları 6 Kasım'a kadar geçerli olacak. 7 Kasım'dan itibaren ise biletler normal dönem fiyatlarıyla satılacak.

Büyük Final Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde

PUBG Mobile'ın dünya şampiyonası 2025'te Bangkok'ta yapılmıştı. Bu yılın Büyük Finali ise İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen espor takımları hem şampiyonluk hem de toplam 3 milyon dolarlık ödül havuzundan pay almak için yarışacak.

Final üç gün sürecek. Turnuva maçlarının yanında konserler, influencer buluşmaları ve sürpriz hediyeler de etkinlik programında yer alıyor.

Biletler Resmi Site Üzerinden Satılıyor

Finali tribünden izlemek isteyenler biletlerini pubgmesporturkiye.com adresindeki bağlantılardan alabiliyor. Erken dönem fiyatları 24 Ekim ile 6 Kasım arasında, normal dönem fiyatları ise 7 Kasım ile 13 Aralık arasında geçerli olacak.

Biletlerle aynı gün bir de özel paket satışa çıktı. Bu paket, ünlü DJ Alan Walker'ın sahne alacağı PUBG Mobile WOW Party için hazırlandı.

Türkiye'den Altı Takım Şampiyonada Yer Alacak

Türkiye bu şampiyonada altı takımla temsil edilecek. Takımlar turnuvanın farklı aşamalarında mücadele edecek. Şu ana kadar katılımı kesinleşen takımlar S2G Esports ve ULF Esports oldu.

Turnuvanın lig aşaması Kasım ayının ikinci haftasında başlayacak. PUBG Mobile Yükselen Yıldızlar turnuvasının şampiyonu ise lig aşamasına katılmayacak ve doğrudan İstanbul'daki Büyük Final'de yer alacak.