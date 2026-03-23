Bu Yöntem ile Süper Lig Maçlarını 3 Ay Ücretsiz İzleyebilirsiniz

Yandex, futbol maçlarını izlemeyi seven kişiler için kaçırılmaycak bir fırsat sunuyor. Şirket tarafından başlatılan kampanya sayesinde Süper Lig maçlarını TOD üzerinden ücretsiz bir şekilde üç ay boyunca izleyebilirsiniz. Eğer siz de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer takımların maçlarını hiçbir ücret ödemeden izlemek istiyorsanız bu kampanya tam size göre.

Yandex AI ile Süper Lig Maçları Bedava Nasıl İzlenir?

Yandex'in Süper Lig maçlarını bedava izleme imkânı sunan kampanyasına katılmak oldukça kolay. Öncelikle Yandex AI uygulamasını mobil cihazınıza indirip yükleyin. Bir sonraki adımda uygulamayı açın ve ekranın sağ üst köşesinde yer alan "Giriş Yap" butonuna dokunun. Yandex ile Giriş Yap seçeneğini seçin ve hesabınıza giriş yapın. Eğer bir hesabınız yoksa hızlıca yeni hesap oluşturun.

Hesabınıza giriş yaptıktan hemen sonra sağ üst köşede konumlanan hediye simgesine basın. Açılan sayfa üzerinden "Hediye kodunu alana gir" bölümündeki kutucuğa YTAKIM3 kodunu girin ve ardından "Hediyeyi al" butonuna basın. Bu adımı uyguladığınız takdirde görevlerin yer aldığı bir liste açılacak. İlk görev Yandex AI'da bir fotoğrafı canlandırmak.

Aynı sayfa üzerinden "+10 kazan" simgesine basın. Bunu yaptığınızda prompt otomatik olarak belirlenecek. Dolayısıyla yalnızca bir fotoğraf seçmeniz yeterli olacak. O an bir fotoğraf çekebilir veya galeriden herhangi bir fotoğraf seçebilirsiniz. İlk görevi tamamladıktan sonra belirli süre boyunca beklemeniz gerekiyor. Mesela ben bu haberi yazmadan önce ilk görevi yapmıştım. Üstteki ekran görüntüsündeki gibi 2. görev için bir geri sayım mevcut.

İkinci görevin adı "yatırım ve tasarruf planı yap", üçüncü görevin adı "daha iyi hissetmek için öneriler al", dördüncü görevin adı "spor gündemini takip et", beşinci görevin adı ise "akşama güzel bir film bul" şeklinde. Tüm görevleri tamamladığınızda 3 aylık bedava TOD kodu alabileceksiniz. Kampanyanın hangi tarihte sona ereceğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Bedava TOD Kodu Nasıl Kullanılır?

TOD'un web sitesini ziyaret edin.

"Satın Al" butonuna basın.

Bir paket seçin.

Ekrandaki bilgileri girin ve devam edin.

Telefonunuza gelen kodu ekrana girin. Böylece üyelik oluşturulacak.

Ödeme bilgilerini girmeden sağ üst köşedeki "Hesabım" kategorisini açın.

"Kupon kodum var" seçeneğini seçin.

Yandex'in verdiği TOD kodunu buraya girin.

3 aylık Süper Dolu Paketi etkinleşecektir.

Yandex AI Nedir?

Yandex AI, ücretsiz olarak kullanılabilen bir yapay zekâ uygulamasıdır. Uygulama üzerinden herhangi bir konu hakkında bilgi alabilir, fotoğrafı canlandırarak bir videoya dönüştürebilir, hava durumunu öğrenebilir, haftanın maçlarına göz atabilir ve dahasını yapabilirsiniz. Tüm özellikler sınırsız şekilde kullanılabiliyor. Uygulama içerisinden web sitelerini ziyaret etmek de mümkün.

Uygulama giriş yapmadan da kullanılabiliyor. Yandex AI'da ekranı biraz aşağı kaydırarak güncel kur dahil olmak üzere gündeme dair pek çok bilgiye hızlıca erişebilirsiniz. Ayarlar sayfası üzerinden uygulama dilini seçebilir, temayı değiştirebilir ve daha birçok ayarlama yapabilirsiniz. Uygulamanın Türkçe dil desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

TOD Süper Dolu Paketi Neler Sunuyor?

Trendyol Süper Lig

Premier Lig, Ligue 1

Formula 1

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, WTA

Diziler ve filmler

Canlı TV

Süper Dolu Paketi'nde Trendyol Süper Lig'inden Formula 1'e, diziler ve filmlerden canlı TV'ye kadar pek çok içerik bulunuyor. TOD'da Süper Dolu Paketi normalde aylık 399 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Kampanya kapsamında bu pakete 3 ay boyunca herhangi bir ücret ödemeden erişebileceksiniz.

Editörün Yorumu

Futbol maçlarını izlemekten keyif alan biri olarak bu kampanya dikkatimi çekti. Görevlerin kolayca yapılıyor olması önemli bir avantaj. Süper Dolu paketi normalde aylık 399 TL. Yani normalde bu paketi 3 aylık kullanmak için 1.197 TL ödemek gerekecekti. Kampanya sayesinde herhangi bir ücret ödemeye gerek kalmıyor. Kampanyanın tek olumsuz tarafı ise tüm görevleri yapmak için 5 gün gerekiyor.