Blue Origin Uzayda Ofis Kurmak İçin İlk Adımı Attı

Blue Origin uzayda ofis kurmak istiyor. Blue Origin, ilk ticari uzay istasyonunu yörüngeye yerleştirmeyi uman bir konsorsiyuma liderlik ediyor. Araç, araştırma ve turizm olanaklarını birleştirecek ve işletmeler için uzayda bir ofis sağlayacak.

Orbital Reef olarak adlandırılan proje, platformu henüz fırlatılmamış New Glenn yeniden kullanılabilir roketinin üzerinde yörüngeye oturtacak olan Jeff Bezos'un Blue Origin'i ve bir mini mekik uzay aracının ve uzayda şişirilebilir yaşam alanı geliştiricileri Sierra Space. istasyonuna ihtiyaç duyacak.

Blue Origin Kıdemli Yöneticisi Brent Sherwood, "Altmış yılı aşkın bir süredir, NASA ve diğer uzay ajansları yörüngesel uzay uçuşu ve uzay yerleşimi geliştirdiler ve bu on yılda ticari işlerin başlaması için bizi hazırladılar" dedi.

"Erişimi genişleteceğiz, maliyeti düşüreceğiz ve uzay uçuşunu normalleştirmek için gereken tüm hizmetleri ve kolaylıkları sağlayacağız. Dünya yörüngesinde yeni keşifler, yeni ürünler, yeni eğlenceler ve küresel farkındalık yaratarak canlı bir iş ekosistemi büyüteceğiz.”

Blue Origin uzay ofisi için 2030 hedef gösterildi

Boeing ayrıca, şu anda daha fazla sorundan sonra topraklanmış olan Starliner uzay aracıyla mürettebat ve yolcu teslimatı sağlamak için imza attı. Amerikan havacılık devi ayrıca bakım çalışmaları yürütecek ve istasyon için bir bilim modülü inşa edecek.

Boeing Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Uzay İstasyonu program yöneticisi John Mulholland, "Bu bizim için heyecan verici çünkü bu proje ISS'i kopyalamıyor, aksine çok çeşitli şirketlere hizmet edebileceği ve uzman olmayan ekipleri barındırabileceği Dünya yörüngesinde bir adım daha ileri gidiyor." dedi.

Genesis Engineering Solutions, sakinleri hareketli ve eğlendirici tutmak için yörünge gezileri ve bakım çalışmaları için tek kişilik bir uzay aracı geliştiriyor. Florida merkezli Redwood Space, güneş panelleri ve diğer yapısal malzemeleri teslim etmek için de imza attı.

Orbital Reef ekibi kendisine çok zor bir zaman çizelgesi belirledi: 2030'a kadar bunu uzaya götürmek biraz iyimser görünüyor. Milyarder Bezos, Amazon'un CEO'luğundan ayrıldıktan sonra elinde çok fazla zaman ve para olmasına rağmen, Blue Origin'in bütçesi sınırsız değil.

Teknoloji kesinlikle henüz hazır değil. Blue Origin'in New Glenn roketi çok şey vaat ediyor ve 2020'de uçması gerekiyordu, ancak ilk uçuş 2022'nin 4. çeyreğine ertelendi.