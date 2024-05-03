HTC Yeni Tabletini Tanıttı: İşte Özellikleri

Bir dönemler akıllı telefon pazarına hükmeden HTC günümüzde birçok kişinin adını bile duymadığı bir markaya dönüştü. Buna rağmen pes etmeyen Tayvanlı üretici, HTC A101 Plus Edition adlı tabletini Rusya'da tanıttı.

Bu tabletin standart modeli olan HTC A101, Temmuz 2022'de Güney Afrika ve Rusya'da piyasaya sürülmüştü.

HTC A101 Plus Edition Özellikleri ve Fiyatı

HTC A101 Plus Edition, 1920 x 1200 piksel çözünürlüğe ve 16:10 en boy oranına sahip olan 10,95 inçlik bir IPS ekrana sahipliği yapıyor. 1.6 GHz hızında çalışan Unisoc T606 işlemciden güç alan tablet, Plus ekine sahip olmasına rağmen Unisoc T618'den güç alan HTC A101'e göre biraz daha düşük bir performans sunacak.

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan tabletin hafızasını, microSD kart ile 256 GB'a kadar genişletmek mümkün. 7000 mAh bataryaya ve 10W hızlı şarj desteğine sahip olan tablet, Android 14 işletim sistemi ile çalışıyor.

A101 Plus Edition'un arka tarafında 13 megapiksel çift arka kamera kurulumu ve 8 megapiksel ön kamera bulunuyor. Dörtlü hoparlör, yüz kilidi, Wi-Fi 802.11 çift bant desteği, Bluetooth 5.0, USB Type-C bağlantısı ve çift nanoSIM yuvası tabletin diğer özellikleri arasında yer alıyor.

256,6 x 168,2 x 7,5 mm boyutlara ve 501 gram ağırlığa sahip olan HTC A101 Plus Edition'ın fiyatı 15.990 RUB, yani yaklaşık 170 dolar. Tabletin dünya genelinde satışa sunulup sunulmayacağı şu anda bilinmezliğini koruyor.