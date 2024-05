YouTube Çöktü mü? Video Yüklemelerinde Sorun Yaşanıyor!

YouTube, bu sabaha karşı kullanıcıların erişim sorunu yaşamasıyla harekete geçti. Pek çok kullanıcı, özellikle içerik üreticileri video yükleme noktasında sorun yaşadıklarını belirtti. YouTube da bu sorunu doğruladı ve Google'ın düzeltmeye yönelik çalışmalara başladığını bildirdi.

YouTube'da yaşanan sorun aslında izleyici olanları pek etkilemiyor. Çoğunlukla içerik üreticileri web üzerinden video yüklemeye çalıştıklarında YouTube Studio'da "Yükleme Tamamlandı" dedikten sonra "İşleme kısa süre içinde başlayacak" uyarı çıkıyor.

quick update: the fix is rolling out to all users and you should be able to upload videos in a few hours.



if your video is stuck in processing, hold tight! it's best not to delete and re-upload for now. thanks for your patience https://t.co/sZNO4xWezm