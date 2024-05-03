YouTube Çöktü mü? Video Yüklemelerinde Sorun Yaşanıyor!

İçerik üreticileri, gece saatlerinden itibaren video yüklemede sorun yaşadıklarını bildirdi. YouTube bu sorunu doğruladı. İşte detaylar!

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

YouTube, bu sabaha karşı kullanıcıların erişim sorunu yaşamasıyla harekete geçti. Pek çok kullanıcı, özellikle içerik üreticileri video yükleme noktasında sorun yaşadıklarını belirtti. YouTube da bu sorunu doğruladı ve Google'ın düzeltmeye yönelik çalışmalara başladığını bildirdi.

YouTube'a Erişim Sorunu Yaşanıyor

YouTube'da yaşanan sorun aslında izleyici olanları pek etkilemiyor. Çoğunlukla içerik üreticileri web üzerinden video yüklemeye çalıştıklarında YouTube Studio'da "Yükleme Tamamlandı" dedikten sonra "İşleme kısa süre içinde başlayacak" uyarı çıkıyor.

Ancak video işlemesi bir türlü tamamlanmıyor. Birçok kanal sahibi bu durumdan kaynaklı şikayet oluşturmaya başladı. YouTube da videoların işlendiği ve yüklenmediği konusunda uyarı veriyor.

Şirket şu anda ekiplerin çalıştığını ve sorunun kısa süre içerisinde çözüleceğini söylüyor. YouTube: "Bazı kullanıcıların, video yüklemelerinin işlenirken takılıp yüklenmediğini gördüklerine dair raporlar alıyoruz. Ekiplerimiz sorunun farkındadır ve düzeltmek için çalışmaktadır. Yakında daha fazla güncellememiz olacak." şeklinde bir açıklama yaptı.

YouTube Videoları Programsız Nasıl İndirilir?
NASIL YAPILIR

YouTube Videoları Programsız Nasıl İndirilir?

YouTube çıktığı günden beridir hayatımızda. İnsanlar YouTube videolarını kaliteli bir şekilde izleyebilmek için internet kullanımının yüksek olması gerekiyor.

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