Aralık Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Aralık ayına dair enflasyon rakamları TÜİK ve ENAG tarafından açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon, Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27 ve 12 aylık ortalamaya göre %72,31 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren grup %25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bu alanda uzunca süredir en az artış gösteren grup haberleşme idi. En çok artış gösteren grup ise %79,83 ile konut oldu. Geçtiğimiz ay ise en çok artış gösteren grup ulaştırma olmuştu.

Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren grup ise %-4,14 ile ulaştırma oldu. Yine Aralık ayında bir önceki aya göre en çok artış gösteren grup ise %5,91 ile sağlık oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Verileri de Açıklandı

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin yer aldığı Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık olarak %5,18 artarken, yıllık bazda enflasyon %137,55 olarak açıklandı. Son 6 aylık enflasyon ise %38,57 olarak belirtildi.

Hatırlayacağınız üzere İstanbul Ticaret Odası (İTO) da Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatların aylık %2,94, yıllık ise %92,97 oranında arttığını açıklamıştı. Böylelikle İstanbul'da enflasyon neredeyse %100'e dayandı.