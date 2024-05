Lords of the Fallen Hakkında Şaşırtan İddia: Game Pass'e mi Eklenecek?

2023'ün Ekim ayında piyasaya sürülen Lords of the Fallen, çıktığı günden itibaren oyuncular arasında oldukça beğenildi. Özellikle Dark Souls 3 oyununa benzetilmesiyle de bilinen oyun, eXputer adlı sitenin iddiasına göre Game Pass'e gelecek.

Lansman sırasına PC'de oldukça olumlu eleştiriler toplayan Lords of the Fallen'ı, Playstation 5'te beğenenler olduğu gibi beğenmeyenlerde oldu. Satışa sunulduğunda 10 gün içerisinde 1 milyon üzerinde satış yapan oyun, iddialara göre Mayıs sonunda Game Pass'e gelecek.

2014 yılında aynı isimle çıkış yapmış bir oyun olan Lords of the Fallen, 2023 yılında bambaşka bir formda bizlerle beraber. Soulslike formülünü elden geçiren ekip yepyeni oyunu ile karşımızda.

Söylentiler eğer doğruysa (ki doğru olması oldukça muhtemel), sevilen oyun Mayıs'ın son haftasında Game Pass'e eklenecek. İddiaların doğru olduğunun düşünülmesinde en büyük etken ise daha önce de aynı kaynak Brothers: A Tale of Two Sons'ın duyurulmadan bir hafta önce Game Pass'e geleceğini söylemişti.

Bunların yanı oyunun 2024 Nisan ayı için son güncellenmesi de yayınlandı. Master of Fate güncellemesine dair resmi açıklama şu şekilde açıklama yapıldı:

Master of Fate, gücü doğrudan oyuncuların ellerine vererek oyun deneyimlerini tamamen kişiselleştirmelerine olanak tanıyor. Değiştirici sistem, korkaklara göre olmasa da, Lords of the Fallen'ın ilk oynanışından itibaren etkinleştirilebiliyor ve bu sistem, oyuna yeni başlayan aksiyon RPG oyunlarının deneyimli oyuncularını zor durumda bırakıyor. Oyunculara sunulan yedi farklı değiştirici arasında, bir Ironman modu ile birlikte rastgele düşman ortaya çıkmaları ve ganimet düşüşleri yer alıyor; bu üç değiştirici etkinleştirildiğinde, Lords of the Fallen etkili bir şekilde roguelite haline gelir.