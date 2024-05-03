Lords of the Fallen Hakkında Şaşırtan İddia: Game Pass'e mi Eklenecek?

2023'ün Ekim ayında piyasaya sürülen Lords of the Fallen, çıktığı günden itibaren oyuncular arasında oldukça beğenildi. Özellikle Dark Souls 3 oyununa benzetilmesiyle de bilinen oyun, eXputer adlı sitenin iddiasına göre Game Pass'e gelecek.

Lansman sırasına PC'de oldukça olumlu eleştiriler toplayan Lords of the Fallen'ı, Playstation 5'te beğenenler olduğu gibi beğenmeyenlerde oldu. Satışa sunulduğunda 10 gün içerisinde 1 milyon üzerinde satış yapan oyun, iddialara göre Mayıs sonunda Game Pass'e gelecek.

Lords of the Fallen Game Pass'e Gelecek

Söylentiler eğer doğruysa (ki doğru olması oldukça muhtemel), sevilen oyun Mayıs'ın son haftasında Game Pass'e eklenecek. İddiaların doğru olduğunun düşünülmesinde en büyük etken ise daha önce de aynı kaynak Brothers: A Tale of Two Sons'ın duyurulmadan bir hafta önce Game Pass'e geleceğini söylemişti.

Bunların yanı oyunun 2024 Nisan ayı için son güncellenmesi de yayınlandı. Master of Fate güncellemesine dair resmi açıklama şu şekilde açıklama yapıldı: