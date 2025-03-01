Size Instagram'ı Unutturacak Yeni Sosyal Platform

Sosyal medya dünyasına yeni bir soluk geldi: Flashes. Berlin'li yazılımcı Sebastian Vogelsang'ın Bluesky protokolü üzerine inşa ettiği bu fotoğraf paylaşım uygulaması, halka açıldığı ilk 24 saatte 30 bin indirme rakamına ulaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Uygulamanın arkasındaki isim Sebastian Vogelsang, Bluesky'ın açık kaynaklı yapısından ilham alarak Flashes'ı geliştirdiğini söylüyor. Henüz erken aşamada olsa da yatırımcılarla görüşmeler devam ediyor. Şu ana kadar 40.500 indirme rakamına ulaşan Flashes, özellikle Instagram'ın tekdüzeliğinden sıkılanlar ve sanatsal içerik üretenler için yeni bir alternatif olabilir.

Instagram'ın Daha Özgür Hali: Flashes

Flashes aynı Instagram'ın klasik deneyimini sunuyor ama ona kıyasla özgürlük vaatinde bulunarak algoritma baskısını ortadan kaldırıyor. Uygulama aynı zamanda Bluesky'ın devasa ağıyla entegre edilmiş bir şekilde çalışıyor. En çarpıcı özelliklerinden biri ise tıpkı yine Instagram''daki gibi 4 fotoğraf ve 1 dakikalık video paylaşımı yapılmasına müsaade ediyor.

Tabii burada Instagram'dan farklı olarak Bluesky'ın AT Protocol altyapısı kullanılıyor. Yani aynı zamanda 32 milyon kullanıcısı olan Bluesky platformuna doğrudan bir bağlantı sağlanıyor. Flashes üzerinden paylaştığınız gönderiyi Bluesky kullanıcıları da görüyor.

Tek platformdan paylaşımla iki platform üzerinde ayrı ayrı görüntüleniyor, ancak istatistikler Flashes'ta birikiyor. İşin özü, 32 milyon + 40 bin kişinin içeriğinizi görme potansiyeli var.

Özelleştirilmiş Algoritma ve Feed'ler

Peki bir sosyal medya kullanıcısı Instagram yerine neden Flashses'ı tercih eder? Cevap özgürlük.

Instagram'ın dayattığı belli bir algoritmaya mahkum olmak yerine Flashes üzerindeki 50 binden fazla kişiselleştirilmiş feed'ler arasında seçim yapmakta serbestsiniz. Buradaki feed'ler sanatçılardan standart kullanıcılara kadar özel tasarlanmış.

Örneğin uygulamanın ilk iş birliği, Siyahi topluluğun sesini yükseltmek için çalışan Blacksky ile gerçekleşti.

Flashes, "Portföy Modu" adında bir sistem sunuyor. Bir sanatçı olarak buradaysanız en iyi çalışmalarınızı profilin ilk kısmına yerleştirebiliyorsunuz. İlaveten Flashes içinde renk düzenlemeleri yapabiliyor, fotoğraflara filtre koyabiliyorsunuz.