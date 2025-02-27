Instagram'dan TikTok'a Yeni Rakip: Reels Uygulaması mı Geliyor?

Meta, 2018 yılında TikTok ile rekabet edebilmek içni Lasso isimli video paylaşım uygulaması sunmuştu. Fazla ilgi görmeyen ve beklentilerin altında kalan uygulama bir süre sonra kapatılmıştı. Şimdi ise şirket, Instagram'ın Reels özelliğini ayrı uygulama olarak çıkarmaya hazırlanıyor.

Reels Uygulaması Gelecek mi?

Instagram'ın en popüler özelliklerinden biri olan Reels'e dair ilginç bir iddia ortaya atıldı. The Information'da yer alan habere göre Instagram, Reels özelliğini ayrı bir uygulama olarak çıkarmayı düşünüyor. Meta ise konuya dair resmî bir açıklamada bulunmadı.

Reels bölümündeki kısa videolar, görüntü tabanlı sosyal medya uygulaması Instagram'ın gün içerisinde saatler boyunca kullanılmasında büyük bir rol oynuyor. Dolayısıyla Reels uygulaması TikTok'a ciddi bir rakip olabilir.

Donald Trump göreve geldikten ksıa süre sonra TikTok yasağı kararını ertelemişti. Geçtiğimiz haftalarda ise ABD Başsavcısı Pam Bondi tarafından gönderilen bir mektubun ardından ByteDance'in uygulaması TikTok, App Store'da tekrar indirilebilir hâle gelmişti.

TikTok'un ABD'deki geleceği belirsizliğini korurken pek çok platform, dikey video özelliğine dair önemli hamleler yapıyor. X (eski adıyla Twitter) uygulamasına dikey video bölümü eklenmişti. Bluesky ise geçtiğimiz günlerde Flashes isimli bir uygulama çıkarmıştı.