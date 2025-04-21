Bluesky'da 'Mavi Tik' Dönemi Başlıyor: Nasıl Çalışacak?

Her geçen gün daha da geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeye başlayan Bluesky'da yenilikler ardarda geliyor. Son olarak 3 dakikalık video yükleme desteği ve bilinmeyen kullanıcılardan gelen mesajlar için ayrı bir gelen kutusu gibi özellikleri kullanıma sunan platform, bu kez de doğrulama sistemiyle gündemde.

Bugün gelen resmi açıklama ile birlikte yeni mavi rozetli doğrulama sisteminin resmen platformda uygulanacağı duyuruldu. X platformundan ilham alınarak geliştirilen yeni sistem, her ne kadar bazı benzerlikler taşısa da, çalışma mantığı açısından önemli farklılıklar barındırıyor.

Yeni Mavi Rozetler Para İle Satın Alınamayacak

Bluesky ekibinin yaptığı son açıklamaya göre, platform artık tanınmış kullanıcıları ayırt edebilmek için onaylanmış hesaplara mavi rozet verecek. Özellikle taklit ve parodi hesapların gerçek hesaplarla karıştırılmaması amacıyla geliştirilen sistemin moderasyon ekibinin denetiminde olacağı ve doğrulama süreçlerinde birden fazla güvenilir kurum ve kuruluşundan destek alınacağı belirtiliyor.

Hatırlarsanız, Twitter'da mavi rozetler de başlangıçta buna benzer şekilde başvuru ve değerlendirme süreciyle veriliyordu. Ancak platform Elon Musk tarafından satın alınıp X'e dönüştürüldükten sonra bu rozetler ücretli hale gelmişti. Bluesky'ın aynı yolu izlemeyeceği ve mavi rozetlerin para ile satın alınması gibi fikirin platformun gündeminde olmadığı söyleniyor.

Peki siz Bluesky'ın yeni doğrulama sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...