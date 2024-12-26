Bluesky, X'ten Arakladığı Bir Özelliği Test Etmeye Başladı

Bluesky kullanıcıları için yeni bir özellik test edildiği duyuruldu. Bir diğer sosyal medya platformu olan X'in özelliğine benzeyen bu güncelleme, "Trend Konular" görünümünü içeriyor.

Özellik halen test aşamasında olmasına rağmen hem masaüstü hem de mobil uygulamalarda kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Trend konular özelliği şu an yalnızca İngilizce dilinde kullanılabiliyor. Ancak bu özelliği kullanmak istemiyorsanız, oldukça kolay birkaç adımı takip ederek kapatabilirsiniz.

Yapmanız gereken: Ayarlar > İçerik ve Medya > “Trend konuları etkinleştir” seçeneğini kaldırmak.

Kişiselleştirme Seçeneğiyle Trendler

Özelliğin bir başka detayı da istemediğiniz konuları görmek zorunda kalmamanız. Daha önce sessize aldığınız kelimeler ve ifadeler bu listede yer almayacak. Yani Bluesky, sizin içerik tercihlerinize saygı duymaya devam ettiğine bir kez daha vurgu yapmış.

Bluesky’nin belirttiğine göre bu özellik şimdilik ilk sürümünde. Ancak zamanla daha da iyileştirilmesi planlanıyor. 25 milyondan fazla kullanıcısı olan platform, trend konular özelliğini geliştirerek kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımak niyetinde.

Rakipler Çoktan Adım Attı

Bluesky yeni yeni bu özelliği tanıtırken, üçüncü parti Bluesky istemcileri, örneğin Greysky, bu özelliği geçen yıl zaten kullanıma sunmuştu. Öte yandan, rakip sosyal ağ Threads, trend konular özelliğini Mart ayında ABD’deki kullanıcılarına sunmuş ve Ekim ayında Japonya’da test etmeye başlamıştı.